Prima probă de Bootcamp a deschis apetitul de competiție: din 120 de concurenți, vor rămâne doar 18

Ultima ediție de preselecții „Chefi la cuțite” a fost lider de audiență și a adus în fața chefilor ultimele cuțite împărțite celor care merg mai departe.

Emisiunea a fost luni seară, 21 mai, lider de piață în intervalul său de difuzare (20.00-23.04), cu o audiență medie pe publicul comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani de 7,9 puncte de rating și 26,2% cota de piață. Aproape 1.700.000 de români la nivelul întregii țări au urmărit show-ul în minutul de maximă audiență de la 21.38.

Ultimele farfurii degustate și ultimele voturi de încredere acordate aseară de către chefi au marcat o primă etapă încheiată în sezonul 5 al emisiunii „Chefi la cuțite”, însă emoțiile bucătarilor nu s-au risipit. Luni seară, jurații au avut parte de multe surprize în farfurii, dar și din spatele ușilor, căci multe fețe cunoscute și-au făcut apariția în fața mesei de jurizare.

Vali Butnaru și Olivia Păunescu, prezentatorii matinali ai Observatorului, au demonstrat că fac o echipă bună și la bancul de lucru. Preparatul lor i-a lăsat pe chefi cu impresia că în spatele ușilor s-ar afla un bucătar venit special din Italia, însă porția de paste cu creveți a fost doar surpriza pregătită de cei doi, special pentru Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu. Și Vlad Roșca, regizorul artistic al emisiunii Chefi la cuțite a trecut din spatele camerelor direct la bancul de lucru. Lucrează cu cei trei jurați de mulți ani și știe exact cum să le impresioneze papilele gustative, motiv pentru care, rețeta sa dulce a primit un cuțit de aur.

Tot aseară, toți concurenții care au primit votul de încredere al chefilor în preselecții au trecut prin emoțiile primei probe de Bootcamp. Din 120, la finalul testărilor din Bootcamp vor rămâne doar 18: ,,Suntem toți în același vis, e extraordinar de frumos. Este intimidant să vezi mulți oameni în jurul tău atât de siguri pe ei. Îți trec sute de mii de gânduri în momentul acela. Stresul e maxim.”, au mărturisit bucătarii. În aparență simplă, prima provocare a celor de la bancul de lucru a fost să pregătească renumitele aperitive canapé.

Termenul a ridicat multe sprâncene în rândul bucătarilor, iar libertatea de a folosi orice ingredient din coșurile primite i-a încurcat pe mulți dintre aceștia. Canapelele, aceste gustări prezente la orice eveniment, sunt antreuri ce au în general la bază un foitaj și un topping. Simțul estetic, inventivitatea, capacitatea de a face combinații de gusturi și mai ales rapiditatea la bancul de lucru, au fost toate parte din prima provocare a Bootcampului.

Concurenții au avut la dispoziție 60 de minute, iar juniorii s-au întrecut și ei cu cei a căror experiență în domeniul culinar este mai mare decât vârsta lor. Și cei trei chefi au avut emoții, pentru că după degustarea aferentă primei probe, în care 120 de bucătari s-au întrecut în cele mai savuroase și aspectuoase antreuri, doar 60 vor merge mai departe, iar 18 se vor califica în echipele finale.

Tocmai de aceea, Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu au privit îndeaproape tehnica și modul de lucru al fiecăruia, pregătiți să jurizeze dur și să-I trimită în proba următoare doar pe cei mai talentați: “Trebuie să fim foarte atenți, să îi controlăm pe toți, să observăm cum gătesc. Chiar sunt curioși dacă înțeleg conceptul și cum o vor transpune în farfurii. Este, poate, cel mai important moment din emisiune.“, au mărturisit cei trei.

Cine va trece mai departe către următoarele provocări din Bootcamp, care este numele celor 18 bucătari ce se vor califica în cele trei echipe ale chefilor și în ce culori vor străluci șorțurile din sezonul de poveste Chefi la cuțite, telespectatorii pot vedea diseară, de la 20:00, la Antena 1.

Sursa:Kantar Media Copyright:ARMADATA S.R.L. Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group Analiza este facuta pe target-urile 18-49 Urban si National Perioada 21 mai 2018

