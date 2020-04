Răzvan Babană de la Chefi la cuțite, surpriză uriașă pentru fani! „Chefii nu mi-au dat cuțitul de aur, dar l-am primit acum”

Mai mult decât atât, simpaticul concurent de la Chefi la cuțite se ocupă acum de afacerea sa cu flori. Chiar dacă a fost ziua lui, tânărul și-a continuat activitatea și și-a făcut treaba cu mult profesionalism:

„Mi-am făcut treaba, am livrat flori. Dar am primit cadouri și de la clienții mei, am primit un tablou făcut manual. Am primit și un tort de la prietena mea, pe care o iubesc din tot sufletul. Mi-a făcut un tort în forma unei uniforme de bucătar, cu un cuțit de aur. Dacă tot nu au vrut chefii să îmi dea cuțitul de aur, atunci l-am primit pe tort”

Fostul concurent de la Chefi la cuțite spune că muncește din greu și că s-a adaptat situației, în contextul epidemiei de coronavirus din România, alegând astfel să livreze chiar el flori la domiciliul clienților, spre marea bucurie a fanilor!

