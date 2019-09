Răzvan Ciocodeică vrea să câștige „Chefi la cuțite” ca să își aducă mama acasă! „Tata a fost închis, iar când a ieșit nu a avut timp de mine. Va avea alt copil” 

Răzvan Ciocodeică, un tânăr de 22 de ani din București, vrea să câștige „Chefi la cuțite” ca să își aducă mama acasă. De tatăl lui nu este apropiat, pentru că acesta nu i-a fost părinte, așa cum și-ar fi dorit.

Tânărul a venit la „Chefi la cuțite” pentru că, în primul rând, i-a făcut o promisiune iubitei lui și pentru că vrea să își afle nivelul la care este în bucătărie.

„Ne-am cunoscut acum doi ani jumătate, la locul de muncă. A fost dragoste la prima vedere. Ne pregătim încet-încet să ne întemeiem o familie”, a spus el.

Cu premiul de la „Chefi la cuțite”, Răzvan Ciocodeică ar vrea, în primul rând, să își aducă mama acasă.

„În primul rând, aș aduce-o pe mama acasă. Mama mea este plecată în Franța. Nu am mai văzut-o de un an. Cu tata, din păcate, nu țin legătura, pentru că nu l-am simțit ca pe un tată. A lipsit o bună perioadă. A fost închis pentru furt. Nu îl condamn, dar am avut pretenția să fie tată la întoarcere. El nu a avut timp. Bunica mi-a spus că s-a recăsătorit și că o să aibă un copil, probabil că pentru el va avea mai mult timp decât a avut pentru mine”, a povestit Răzvan Ciocodeică, izbucnind în plâns când și-a adus aminte despre bunicul lui, care i-a ținut loc de tată.

Cel mai mare vis al lui este să aibă propriul lui restaurant.

Răzvan Ciocodeică le-a gătit chefilor vită Wellington cu sos de vin și ciuperci.

🔥 Edițiile integrale Chefi la cutite - sezon special se văd exclusiv pe AntenaPlay ⏩ https://s.a1.ro/Luarcdv. Disponibil pe SmartTV, smartphone, tabletă sau computer. Intră acum și vezi!

Totul despre Chefi la Cuțite găsesti și pe Facebook >> / Instagram >> / Youtube >>

🔵 INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube