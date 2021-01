Răzvan Fodor a făcut „instrucție” cu Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu! Imagini din sezonul nou „Chefi la cuțite”

Sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1 a adus publicului 44 de ediții savuroase, din care nu au lipsit sarea și piperul. Am râs cu lacrimi, am descoperit povești de viață incredibile și am învățat rețete românești sau exotice.

Sute de concurenți s-au prezentat la preselecții, sperând că vor reuși să impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Ce a făcut Răzvan Fodor de la „Asia Express” celor trei jurați de la „Chefi la cuțite”

Jurații au degustat atent și au analizat nu doar aromele, ci și texturile, modul în care farfuria arată sau cum a fost executată.