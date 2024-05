Regina Întunericului, detalii din culisele conflictelor de la Chefi la cuțite. Ce nu au surprins camerele de filmat | EXCLUSIV

Gabriela Lucuțar, alias Regina Întunericului, a dat cărțile pe față în cadrul Interviurilor Chefi la cuțite. Concurenta sezonului 13 a povestit un episod dintre ea și Iulia Creangă, din culisele show-ului, pe care camerele de filmat nu l-au surprins.

Invitată în primul episod din Interviurile Chefi la Cuțite, Gabriela Lucuțar a dat cărțile pe față despre conflictele pe care le-a avut în emsiune. Așa cum i-a obișnuit deja pe fanii show-ului culinar, Regina Întunericului a spus, fără rețineri, ceea ce crede despre fosta ei coechipieră, Iulia Creangă. În plus, concurenta sezonului 13 a spus amintit un dialog pe care l-au avut cele două în spatele camerelor de filmat.

Gabriela Lucuțar a rupt tăcerea! Ce a spus Regina Întunericului despre conflictele cu adversarii de la Chefi la cuțite, sezonu 13

Gabriela Lucuțar, cunoscută drept Regina Întunericului, a fost unul dintre cei mai controversați de la Chefi la cuțite, sezonul 13. Datorită stilului ei unic, dar și al conflictelor cu alți concurenți, aceasta a fost mereu în atenția tuturor.

Ea nu s-a ferit niciodată să spună lucrurilor pe nume și la fel a făcut și în primul interviu oferit după ce sezonul s-a încheiat. Gabriela Lucuțar a spus și ce crede despre faptul că nu a fost aleasă în nicio echipă în finală.

Citește și: Ce bolid de lux conduce Gabriela Lucuțar. Regina Întunericului are o mașină la care mulți visează

Chiar dacă ea se așteptat să lupte în finală alături de Mihai, câștigătorul Chefi la cuțite sezonul 13, aceasta nu a ales, dar concurenta spune că nu îi poartă pică. Mai mult, a dezvăluit că ei au avut o conexiune foarte bună și chiar se bucură că el a primit premiul.

Regina Întunericului mai spune că a fost neînțeleasă de adversari pe parcursul competiției și nimeni nu a cunoscut-o așa cum este cu adevărat. Cât despre conflictul cu coechipiera ei, se pare că acesta ar fi început încă din Bootcamp, în spatele camerelor de filmat.

„Să vă povestesc cum a fost. Eu, pentru că întotdeauna mă îmbrac elegant, îmi place să fiu o prezență plăcută și să stau pe tocuri, eu fiind mică de înălțime, în Bootcamp, Iulia a pus ochii pe mine. M-am schimbat pentru că nu mai puteam sta pe tocuri, cât am stat în pauze, Iulia ținut să îmi spună, cu răutate, citez: „Bine, dragă. Am înțeles că ai de toate și vrei să ne arăți”. Și noi avem. Și eu am”, a spus Regina Întunericului despre Iulia pe care s-a făcut că nu-și mai amintește cum o cheamă.

Gabriela Lucuțar și-a explicat și gestul controversat de a-i pune un condiment în mâncare coechipierei sale. Regina Întunericului a ținut să precizeze că nu a fost ceva făcut cu răutate, ci din contră, a vrut să o ajute pe Iulia Creangă.

„Am inaintat, am trecut mai departe și au continuar răutățile fără ca eu să o provoc vreodată, sau să îi arată vreun interes. În loc să gătească, ea s-a ținut pe mine. Ceea ce am făcut eu, ca și gest, și am ajutat-o, de fapt, să îi pun un ingredient în mâncare. Că nu i-am pus formol. I-am pus verdeață. Eu la momentul acela, am considerat că are nevoie de un condiment. Nu a fost răutate.

„Nu consider că am făcut ceva rău. A trecut mai departe cu punctaj mare. Draga mea... cum o cheamă?... Iulia, ar trebui să-mi mulțumești”, a mai adăugat concurenta Chefi la cuțite sezonul 13.

Citește și: Cum arăta Gabriela Lucuțar, Regina Întunericului de la Chefi la cuțite, înainte de intervențiile estetice. Poze cu ea din trecut

De asemenea, Regina Întunericului i-a transmis un mesaj și Claudiei din echipa roz, concurenta care i-a oferit ingredientul ce a pus-o în încurcătură.

„În ziua când am fost eliminată, acel preparat nu l-am gătit niciodată. Mi l-a dat Claudia. Și am văzut la televizor, la testimonial, că doamna, domnișoara a fost atât de fericită că am greșit preparatul și am fost eliminată. Dar cu o satisfacție, cu răutate! Eu n-am făcut răutăți cu nimeni. Draga mea, nu m-am concentrat și mi-a fost foarte rău. De aceea m-am dus direct la spital. Asultă-mă. Nu am greșit că mi-ai dat tu”, a mai spus Gabriela Lucuțar la Interviurile Chefi la cuțite.