Robert Ionescu a rămas fără restaurant de mai multe ori, dar nu s-a lăsat! Ce lecție a învățat la „Chefi la cuțite”

„Împreună cu actuala mea iubită și cu ajutorul fratelui ei am reușit să ne deschidem un restaurant. A fost o provocare mai mult, pentru că spațiul pe care l-am găsit nu avea decât o toaletă și noi nu aveam nici froarte mulți bani. Am reușit din nimic să facem un restaurant foarte drăguț. La aproximativ șase luni a venit o mare furtună în București, proprietarul spațiului nu ne-a spus că sunt probleme la structură și practice furtuna a distrus tot restaurantul. Ne-am mutat la Snagov, acolo ne-au lăsat fără echipamente. Am pus pe Facebook că plecăm în vacanță și când ne-am întors am găsit totul dispărut din restaurant: utilaje, televizoare, aparatură.

În momentul în care am intrat acolo am dat nas în nas cu proprietarul spațiului, care m-a scos afară în bătaie. Am reuști să recuperăm din utilaje, restaurantul l-am închis și apoi ne-am mutat la Brașov. Acum construiesc food truck-uri”, a dezvăluit Robert Ionescu, plin de emoții.

Destăinurile sale au impresionat chefii, dar până la urmă doar gustul preparatului este cel care contează cu adevărat la jurizare. Chiar dacă a obținut doar un cuțit, concurentul a promis că va reveni în sezonul următor „Chefi la cuțite”!

„Cel mai mult a contat că i-am cunoscut pe ei, au contat criticile, am învățat și un secret. Recomand tuturor această experiență”, a dezvăluit Robert Ionescu, optimist și cu dorința de-a reveni în emisiune!