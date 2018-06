Scărlătescu a făcut mărturisirea momentului! „Eu știu cum e treaba! Bontea e căsătorit de 2000 de ani, iar Dumitrescu...”

Când a auzit că jurizarea farfuriilor va fi făcută de fotomodele, Chef Cătălin Scărlătescu a făcut o mărturisire la care nimeni nu s-ar fi așteptat!

Manechinele sunt jurații speciali ai acestei seri. Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu au dat tot ce au avut mai bun pentru a putea să cucerească papilele gustative ale tinerelor sexy, prezentându-le cele mai savuroase și aspectuoase farfurii!

Nu a fost o treabă ușoară, căci se presupune că fotomodelele au gusturi rafinate!

A fost momentul în care Scărlătescu a făcut o declarație neașteptată:

„Eu după ce am fost născut am fost adus direct la restaurant. M-am jucat pe la picioarele manechinelor, am crescut printre ele. Când m-am făcut mai mare...Ce era să-mi placă și mie?! Tot fotomodelele”, a mărturisit acesta sincer.

Urmărește clipul video de mai sus ca să afli detaliile picante ce au ieșit la iveală despre acest subiect!

