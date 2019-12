Semifinala Chefi la cuțite, cel mai tensionat moment al sezonului: ”Fiecare dintre noi o să tragă cu dinții”

Urmează momentul pe care chefii îl așteaptă de la începutul sezonului, momentul în care bucătarii vor găti pe cont propriu, iar munca de echipă se va transforma într-o luptă individuală în care doar cei mai talentați vor învinge: ”Ne apropiem cu pași repezi de finală și e emoția asta că poate ai, sau nu ai, un bucătar acolo și apare o frustrare în plus că noi, chefii, nu mai avem niciun control”, spune chef Florin Dumitrescu. La rândul său, și chef Cătălin Scărlătescu se arată îngrijorat de verdictul semifinalei, căci acest sezon nu a fost unul tocmai simplu pentru echipa mov: ”Vreau să se gândească la mine, la ei și să îi distrugă, pentru că pot! Doar gândul că nu o să am om în finală nici de data aceasta mă înspăimântă”. Chef Sorin Bontea, jurat ce a câștigat cele mai multe trofee până acum, se bazează pe faptul că semifinaliștii săi vor da dovadă de caracter și nervi tari: ”Am avut un sezon bun, am patru oameni în semifinală, iar de aici e doar soarta lor”.

Luni, cei trei chefi își vor susține concurenții doar din culise, iar ultimele indicații, ultimele sfaturi și ultimele imbolduri motivaționale pot fi date doar înainte ca Gina Pistol să dea startul primei probe. Alex Popa, cuțitul de aur al lui chef Bontea, Alexandru Sasu, Răzvan Babană și Bobby Săvoiu din echipa verde, Mino Paul Niculescu și Andrei Flueraru din echipa albastră și Alexandru Comerzan, cuțitul de aur al lui chef Scărlătescu, Daniel Andrieș și, singura femeie din această etapă, Rahela Pîslaru, sunt cei care își vor ascuți cuțitele pentru testul decisiv al semifinalei. Tensiunea va fi foarte mare, iar toate calitățile și capacitățile lor de bucătari vor fi puse în balanță pe cele mai dificile teme, în trei probe consecutive ce le vor decide soarta.