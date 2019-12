Tatăl unui concurent de la ”Chefi la cuțite”, ucis în fața porții. Mărturisirile lui Ali: ”L-au omorât sub ochii familiei!”

"Într-o seară eram acasă cu mama, cu tata, cu sora, cu fratele mai mic care era afară şi se juca cu copiii. Era 7 seara. A venit acasă obosit, tremura şi zicea: «Ali, fugi! Ali, fugi, că au venit talibanii». Am fugit pe uşa din spate, tatăl meu a ieşit la ei şi le-a spus că nu sunt acasă de o săptămână. Eu am luat nişte bani de la o vecină şi am fugit cu un taxi până în graniţa Pakistanului. Pe tata l-au tăiat acolo la poartă, l-au omorât", a spus Ali Bezjat.

Ali s-a urat într-un TIR ce i-a ieșit în cale, a rezistat 16 ore fără mâncare și fără apă, iar apoi a ajuns în Rădăuți, unde a primit o nouă șansă la viață. A învăţat limba română, s-a angajat la o pizzerie şi a luat viaţa de la zero, aici, în România, departe de casă, însă cu speranţa unei vieţi mai bune, departe de pericol.