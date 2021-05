Tensiune copleșitoare în bucătăria Chefi la cuțite: ”A fost la limita disperării”. Chefi la cuțite, duminică seara de la 20:00

Echipa mov a demonstrat că poate face spectacol în farfurie, câștigând rând pe rând battle-uri, însă chef Cătălin Scărlătescu vrea cu tot dinadinsul ca bucătarii săi să lucreze și mai aprig ca până acum.

Tocmai din acest motiv, căpitanul echipei mov va pune presiune maximă în această seară pe cel mai important pion din echipa sa, Alexandru Bădițoaia, cuțitul de aur: ”A fost la limita disperării! Doamne, ce am făcut atât de rău?”, va spune concurentul în urma unei discuții aprinse cu chef Scărlătescu.

Chefi la cuțite, duminică seara de la 20:00

Presiunea pare să domine și la celelalte bancuri de lucru, căci chefii Bontea și Dumitrescu se simt dezarmați după trei înfrângeri consecutive în confruntări și o luptă terminată la egalitate: ”Noi suntem frații non-stop, pentru că nu am ratat niciun duel individual! Bine ați venit la emisiunea lui Scărlătescu și invitații săi!”.

Având în vedere că miza competiției crește de la ediție la ediție, strategiile maeștrilor Chefi la cuțite vor prinde contur. Tocmai din acest motiv, diseară, chef Sorin Bontea va pune la bătaie una dintre amuletele câștigate, chiar cu câteva minute înainte ca proba pe echipe să se termine: ”În momentul acela am simțit că nu vom termina niciodată. Mi-a venit să leșin”, a mărturisit una dintre concurente.

Cum va decurge cel de-al cincilea battle pe echipe din sezonul 9, ce trupă de bucătari va câștiga confruntarea și cum va arăta clasamentul punctajelor după proba individuală, telespectatorii Antena 1 pot vedea în această seară, de la 20:00, în cea mai nouă ediție Chefi la cuțite.