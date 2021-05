Nicoleta Pop, dezvăluire neașteptată despre Alexandro Matias, după eliminare! Gestul lui a impresionat-o

Sezonul 9 „Chefi la cuțite” e unul spectaculos și plin de răsturnări de situație complet neașteptate. Recent, Alexandro Matias a fost eliminat în urma unui duel dificil și echipa verde a lui Sorin Bontea a rămas cu șapte membri.

La scurt timp după ce concurentul a părăsit competiția, Nicoleta Pop din echipa mov condusă de Cătălin Scărlătescu a făcut o dezvăluire complet neașteptată despre Alexandro Matias.

Ce a dezvăluit Nicoleta Pop despre Alexandro Matias, după eliminarea acestuia de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9

Așa cum era de așteptat, plecarea tânărului din echipa verde nu i-a lăsat indiferenți pe ceilalți concurenți. Nicoleta Pop a făcut o dezvăluire neașteptată despre acesta, la scurt timp după ce duelul a arătat cine pleacă acasă. Detaliile sunt surprinzătoare și arată cât de mică este lumea uneori.

„L-am cunoscut pe @blvckmatias prima dată în 2018 când amândoi făceam parte dintr-un eveniment în București. Țin minte doar că mi-a transmis un vibe foarte bun. Ideea este că l-am revăzut pentru a doua oară, 2 ani mai târziu, în viteză, în timp ce eu ajungeam pe platourile de filmare @chefilacutite pentru etapa de #bootcamp.

Citește și: Chefi la cuțite, 11 mai 2021. Ceartă uriașă în echipa verde! Doi concurenți au fost la un pas de bătaie

Era noiembrie 2020 și eu eram echipată cu mască și beretă cu voaletă... practic, mi se vedeau doar ochii. Oarecum. Printr-o plasă. Băiatul ăsta m-a recunoscut după 2 ani de zile!!! Și mă văzuse o singură dată în viața lui! Atunci am înțeles tot ce trebuia să știu despre el. Habar nu aveam ce caută acolo, nu știam că și el este un concurent. În timp, am văzut doar cât strălucește.

Are un bun simț și respect față de oameni cum rar întâlnești, iar zâmbetul lui (ăsta care se vede în poze) poate aprinde orice întuneric. SHINE BRIGHT LIKE THE DIAMOND THAT YOU ARE GOLDEN BOY!!!”, a fost mesajul în care Nicoleta Pop, postat pe pagina sa de Instagram.

„Inca am emotii sa scriu dar stii ca si tu ai energia ta speciala❤️multumesc si apreciez enorm🙏🏽🔥”, a fost răspunsul tânărului eliminat de la „Chefi la cuțite”.

Despre sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care luptă pentru a ajunge în finală.

Înarmați cu amuletele pe care le-au câștigat, cei trei chefi vor recurge la diferite strategii pentru a ajunge cu un pas mai aproape de victorie, într-un show plin de răsturnări de situație, momente tensionate și surprize de proporții. Concurenți de toate vârstele și din toate colțurile lumii, cu povești de viață suprinzătoare, înfruntă emoții uriașe și speră să ajungă până în marea finală, când se va afla cine este câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 9.

Emisiunea „Chefi la cuțite” sezonul 9 este difuzată duminica de la ora 20:00, dar și luni și marți, de la ora 20:30, la Antena 1.