Un fost cadru militar, un șofer de tir și o stewardesă, în focul audițiilor la Chefi la cuțite

Chefii Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu își vor relua locurile la masa jurizării, la Chefi la cuțite, începând cu această toamnă. Show-ul culinar difuzat de Antena 1, ce are premiera pe 9 septembrie, de la 20:00, a strâns, în acest sezon, cei mai mulți candidați în etapa audițiilor pe nevăzute, toți uniți de aceeași pasiune pentru gătit.