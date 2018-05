Un preparat neobișnuit îi îngrozește pe Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu. Ce au putut primi chefii pentru degustare!

Cea de-a șaptea ediție a jurizărilor pe nevăzute îi găsește pe cei trei chefi mai în formă ca oricând, căci fiecare dintre aceștia este curios să descopere cât mai multe personaje ce ar putea să facă parte din viitoarele lor echipe. Degustările se țin lanț, iar așteptările în ceea ce privește preparatele de sub cloșuri sunt și ele ridicate, însă marți seară de la ora 20:00, pe masa juraților își va face apariția o farfurie care îi va îngrozi la propriu: ,,N-am mai pomenit așa ceva! Fac pariu cu voi că e un concurent Asia Express! Cred că în spate sunt Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu”.

Balutul este inclus pentru prima oară în meniul,,Chefi la cuțite” de către un concurent special ce își dorește să ducă gastronomia la un alt nivel. Acest ou fertilizat are un embrion aproape dezvoltat în interior și este fiert în coajă, iar degustarea este completă dacă este servit și cu oțet chili. Asiaticii îl adoră și îl consideră delicatesă, dar balutul este unul dintre cele mai controversate preparate din lume, iar în această seară va fi pregătit de un personaj surpriză, care a venit special pentru a-i impresiona pe chefi. Cu toate acestea, savoarea autentică a acestei rețete asiatice provoacă reacții inedite la masa jurizării: dacă lui chef Scărlătescu i se face rău, chef Bontea se vede nevoit să iasă din platou, fiind total terifiat de ce a găsit în farfurie: ,,Am mâncat gândaci, scorpioni, șarpe, dar preparatul acesta chiar nu-l pot mânca.“. Nici Gina Pistol nu va sta departe de această jurizare inedită și va interveni, explicându-le chefilor originea preparatului și gustul surprinzător descoperit de concurenții ,,Asia Express” la degustare, într-una dintre cele mai dure probe din cel mai dur reality show: ,,Toți concurenții au mâncat aceste ouă, săracii. Și mulți dintre ei au vărsat pe traseu.”

Alegerea curajoasă a bucătarului surpriză este și motivată. Se pare că acest ou fertilizat, extrem de popular în China și Vietnam conține o doză mare de calciu și are în același timp și un efect afrodisiac. Iar pentru a-l face mai apetisat, balutul va fi acoperit de ghimbir și ceapă crocantă, astfel încât chefii vor fi tentați să se înfrupte din el.

Dacă jurații vor fi suficient de curioși să încerce savoarea autentică a acestei rețete asiatice, cine se află în spatele farfuriei, dar și ce reacții spumoase le va provoca savoarea balutului, telespectatorii Antena 1 vor afla marți, de la ora 20:00, într-o nouă ediție a sezonului de poveste ,,Chefi la cuțite”.

