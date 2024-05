Chefi la cuțite, 1 mai 2024. Un concurent a fost salvat de la eliminare de Ștefan Popescu. Pe cine risca să piardă Orlando Zaharia

În ediția 20 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 1 mai 2024, chef Ștefan Popescu și-a folosit ultima amuletă și a salvat un concurent de la eliminare. Toți au amuțit când au văzut ce poate să facă juratul pentru colegul său, chef Orlando Zaharia.

Daniel Ilie (Varză) și Andrea Recaldin au trecut prin momente tensionate în ediția 20 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 1 mai 2024. Concurenții au fost în pericol de eliminare pentru că au avut cele mai slabe preparate la proba individuală.

Irina Fodor a anunțat că cel care părăsește show-ul culinar a realizat o farfurie de doar 4 puncte. Chef Orlando Zaharia, chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner și chef Richard Abou Zaki au fost dezamăgiți de ceea ce au găsit sub cloșuri la degustare.

Mai mult, jurații au ținut să le spună concurenților câteva cuvinte înainte de aflarea verdictului final.

„Am crezut în tine! Sunt foarte trist pentru că am crezut în tine”, i-a spus chef Richard Abou Zaki.

Andrea Recaldin și-a asumat greșeala pentru preparatul său care nu era gătit complet. Tânărul a plecat capul, menționând că nu se simte mândru de el și elementul din farfurie nu-l reprezintă deloc.

„Eu și noi am avut nevoie de tine în echipă pentru că dai gust. Am încercat să-ți zic că este păcat de tine și de gustul pe care îl dai tu! Gândește-te că tu ai avut note mai bune la individuale decât cuțitul de aur. Tu îți imaginezi ce ai putut să faci?”, i-a spus chef Orlando Zaharia lui Varză.

Ce concurent a fost eliminat în ediția 20 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 1 mai 2024

În cele din urmă, Irina Fodor a dat vestea că Daniel Ilie (Varză) este cel care a obținut cel mai mic punctaj la duel în ediția 20 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 1 mai 2024 și trebuie să plece acasă.

„Îmi pare rău de el și mă îngrozește faptul că o să rămân în patru oameni!”, a dezvăluit chef Orlando Zaharia.

„Băi, m-ai terminat! Tu își dai seama că noi acum rămânem în patru”, i-a mai zis juratul lui Varză.

Ștefan Popescu a folosit amuleta și l-a salvat pe Daniel Ilie (Varză) de la eliminare în ediția 20 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 1 mai 2024

Panica s-a instalat în bucătăria Chefi la cuțite atunci când alarma a început să sune. Concurenții și jurații au făcut ochii mari când au văzut că chef Ștefan Popescu a apăsat butonul roșu pentru a-și folosi ultima amuletă din sezonul 13.

„Eu nu cred că-l salvează pe Varză!”, a spus Mr. Cheesecak.

„Bă ești nebun!”, a fost reacția lui chef Alexandru Sautner.

Chef Ștefan Popescu a ținut să explice alegerea făcută: „După cum știți mai am o singură amuletă în acest concurs. O amuletă puternică pe care și-o doresc toți, dar pe care am câștigat eu și am ales să o folosesc acum din mai multe motive. În primul rând, nu se poate fără Varză. Ne ridică mult prea tare energia în fiecare zi. Și mai cred că amuleta asta trebuia folosită acum pentru că vreau să fiu fairplay față de colegii mei. Orlando rămânea în patru! El este plăcerea mea vinovată!”.

Varză nu s-a așteptat la un astfel de gest din partea juratului, fapt pentru care și-a stăpânit cu greu lacrimile: „M-au trecut niște emoții pe care nu le-am avut niciodată”.

