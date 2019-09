Viorica Budurnoiu lucrează ca bucătar și a venit la „Chefi la cuțite” să se reinventeze! Cum au reușit chefii să o scoată din sărite. „Unii spun că sunt viperă!”

Viorica Budurnoiu este bucătar la un restaurant cu specific italian din Bucureşti și a venit la „Chefi la cuțite” să se reinventeze. A gătit un preparat cum s-a priceput mai bine, dar chefii au reușit să o enerveze.

„Sunt bucătar la un mic restaurant din București. Restaurantul este cu specific italienesc. E un restaurant micuț, la care eu am pus suflet”, a spus Viorica Budurnoiu, în vârstă de 32 ani.

Pentru a impresiona chefii, concurenta a ales să gătească piept de rață cu piure de castane și sos de coacăze.

Viorica Budurnoiu a lucrat o vreme în Italia, unde a plecat cu soțul ei. Doar că acolo viața nu a fost atât de roz pe cât și-ar fi dorit.

„Aveam vreo 17 ani când am venit în București. Mi-a fost destul de greu. Nu știam nici să traversez strada într-un oraș atât de mare. De la 20 de ani, tot în bucătărie sunt. Poate că dacă nu era mama mea aș fi făcut altceva. Ea a fost cea care m-a împins de la spate, de frică să nu mai plec în străinătate. Eu și soțul meu am plecat singuri în Italia. Viața nu era atât de roz acolo. Eram niște copii. Am întâlnit niște oameni care ne-au oferit de muncă. Niște italieni care aveau o măcelărie. Acolo am învățat să fasonez un mușchi de vită, să tranșez carnea… Mi-am dat ultimii 10 euro pe un dicționar”, a povestit ea.

Concurenta „Chefi la cuțite” a mai spus că unii oameni cred despre ea că este „un pic viperă”, dar după aceea, cunoscând-o, se răzgândesc.

Viorica Budurnoiu a părut enervată e așteptare, înainte de a vorbi cu chefii. „Ce greu se decid!”, a oftat ea.

De altfel, concurenta a recunoscut că obișnuiește să se enerveze în bucătărie, atunci când nu iese totul exact așa cum își dorește.

Viorica Budurnoiu a recunoscut că are o problemă. Ea îl preferă pe chef Sorin Bontea, în timp ce fiica ei îl preferă pe chef Florin Dumitrescu.

