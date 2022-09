Chefi la Cuțite Sezonul 10, 12 septembrie 2022. Irina Bouros, Cristian Belcea și Răzvan Iudean se consideră pregătitți pentru a participa la emisiune

Chefi la Cuțite Sezonul 10, 12 septembrie 2022. Irina Bouros are 49 de ani, este din Constanța și de profesie manager. Aceasta a gătit bibilică cu sos de alune. Cristian Belcea are 48 de ani, este din București și de profesie bucătar. Acesta a venit în emisiune pentru a-și dovedi talentul. Răzvan Iudean are 25 de ani și este antrenor de înot. Acesta a preparat un orez cu legume.

