Chefi la Cuțite Sezonul 10, 14 septembrie 2022. Florin Dragomir a preparat un Sea Bass file care a șocat jurații

Chefi la Cuțite Sezonul 10, 14 septembrie 2022. Florin Dragomir are 30 de ani, este din București și de profesie bucătar. A venit în emisiune la încurajarea familiei. Nu are nici un dubiu că va obține un cuțit. Nu este speriat de chefi și a gătit pentru aceștia Sea Bass file cu faasole verde. Are încredere în el și își cunoaște potențialul.

Miercuri, 14.09.2022, 23:41