Chefi la Cuțite Sezonul 10, 19 septembrie 2022. Nicolas Enache a vrut să arate că și dulciurile pot fi sănătoase

Chefi la Cuțite Sezonul 10, 19 septembrie 2022. Nicolas Enache are 23 de ani, este fitness influencer, iar scopul său este acela de-a convinge cât mai mulți oameni să adopte o dietă cât mai sănătoasă și un stil de viață echilibrat. Concurentul a ales să pregătească o rețetă de Oreo cheesecake cu zero zahăr. „Arăt oamenilor alternative sănătoase la rețetele nesănătoase. Sincer, am venit să îi surprind pe chefi cu un preparat mai inedit: cheesecake fără zahăr”, a declarat Nicolas

Luni, 19.09.2022, 19:16