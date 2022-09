Chefi la Cuțite Sezonul 10, 19 septembrie 2022. Vlad Floare i-a surprins pe jurați cu povestea sa de viață

Chefi la Cuțite Sezonul 10, 19 septembrie 2022. Vlad Florea are 25 de ani, este din București și este bucătar de meserie, de aproximativ cinci ani. Tânărul are o povestea de viață dureroasă care i-a lăsat fără cuvinte pe chefi: „Mama a încercat să se sinucidă când aveam doar 8 ani, iar eu am salvat-o”. Jurații au dorit să afle mai multe detalii despre tatuajele sale, care au scos la iveală pasiunea lui pentru muzică și istorie.

Luni, 19.09.2022, 19:25