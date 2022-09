Chefi la Cuțite Sezonul 10, 20 septembrie 2022. Gabriel Ovidiu Mînjescu, poveste de viață impresionantă: ”Pentru mine bucătăria a fost un rost în viață”

Chefi la Cuțite Sezonul 10, 20 septembrie 2022. Gabriel Ovidiu Mînjescu are 34 de ani și a venit din Germania pentru a demonstra că are talent în bucătărie. „La 18 ani am plecat în Italia, ca să fac și eu un ban. Nu am fost la școală pentru că nu aveam haine, nu aveam pachețel. Am plecat la muncă în Italia, patronul m-a lăsat într-o rulotă singur la munte, fără apă sau curent. Mi-a fost foarte greu. Aveam 2 genți după mine și 10 euro în buzunar. După două săptămâni mi-am găsit de muncă. Am învățat în șase luni ce n-am învățat în școală. Pentru mine bucătăria a fost un rost în viață”, a dezvăluit concurentul, cu lacrimi în ochi.

Marti, 20.09.2022, 20:33