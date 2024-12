Adriana Bahmuțeanu a fost prezentă pe 10 decembrie la Un Show Păcătos. Fosta soție a lui Silviu Prigoană duce o adevărată luptă pentru a își recupera copiii.

De la momentul morții lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu se străduiește să își ia copiii din casa fostului soț.

Încă de atunci, copiii i-au spus că sunt deranjați de aparițiile ei publice și i-au cerut să nu mai apară la TV.

De atunci, Eduard și Maximus au vorbit cu reprezentanții statului care au fost nevoiți să intervină după moartea tatălui lor. Totuși, lupta se dă în instanță, acolo unde Adriana Bahmuțeanu încearcă să își ia copiii la ea acasă.

Din păcate, aceștia nu vor să vorbească cu ea. Fosta prezentatoare afirmă că fiul cel mic i-a dat block și nu a vorbit cu el nici măcar în ziua de 10 decembrie 2024, când a împlinit 14 ani.

Citește și: De ce Silviu Prigoană nu avea un picior. Cum a sfidat moartea la 22 de ani

Adriana Bahmuțeanu și-a sunat fiul de ziua lui, dar Eduard Prigoană nu a răspuns: ”M-a blocat”. Ce mesaj i-a transmis la TV

În platoul emisiunii Un Show Păcătos, Adriana Bahmuțeanu a fost întrebată dacă a vorbit cu fiul său cel mic.

”Nu am vorbit azi, nu a răspuns. I-am dat și mesaje, nu răspunde. Cred că m-a blocat pe telefon, dar o să treacă perioada asta.”, a zis Adriana Bahmuțeanu.

”Interesul acestor frați vitregi este mult prea mare. De aia nu-i lasă să se apropie de mine. Știu că dacă băieții se apropie de mine, ei îi pierd.

Dacă ar fi vrut binele acestor copii, i-ar fi lăsat să vorbească cu mine. Probabil vor să le facă și lor un rău și mie.”, a mai adăugat fosta soție a lui Silviu Prigoană.

Mai târziu, Adriana Bahmuțeanu îi transmitea un mesaj fiului său prin intermediul televizorului: ”La mulți ani, mamă, dacă te uiți la televizor”.

Aceasta a afirmat că Eduard a refuzat să răspundă când reprezentanții DGASPC l-au întrebat dacă vrea să rămână în casa lui Silviu Prigoană. Crede că minorii sunt influențați de frații mai mari, Honorius și Silvius Prigoană.

Citește și: De ce Silviu Prigoană nu a reușit să facă transplant de inimă în străinătate. Adriana Bahmuțeanu spune că a amânat operația

Replica Adrianei Bahmuțeanu după ce copiii ei și ai lui Silviu Prigoană au fost luați de Protecția Copilului

”Cu psihopatii ai intotdeauna doua alegeri proaste. Daca te lupti pt drepturile copiilor, inseamna ca esti conflictual, faci scandal, ii indepartezi emotional. Daca stai deoparte, inseamna ca esti rece, insensibil si ii abandonezi.

Copilul este o fiinta extrem de manipulabila, de vreme ce insisi adultii pot fi usor manipulati. E trist ca tot manipularea, ignoranta si poate si coruptia sunt dominante, cand avem atatea legi bune, institutii si functionari bine platiti din averea publica.

Am ajuns in secolul 21, dar moral am regresat sub nivelul popoarelor barbare!!!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.