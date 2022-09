Chefi la Cuțite Sezonul 10, 4 septembrie 2022. Ida Maria Samson a impresionat juriul cu povestea ei de viață: Am fost paralizată

Ediția din data de 4 septembrie 2022 a emisiunii Chefi la Cuțite, sezonul 10. Ida Maria Samson, creator de conținut, a gătit pentru cei trei jurați o ciorbă rădăuțeană. Tânăra i-a impresionat și cu povestea ei de viață: "Inițial mi-au zis că am scleroză multiplă... mi-au dat drumul acasă tot paralizată, iar apoi a început chinul pe capul soțului. El m-a transportat pe brațe. Am luat tratament și am început kinetoterapia după externare", a spus concurenta.

Duminica, 04.09.2022, 21:48