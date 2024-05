Chefi la cuțite | Sezonul 13, 1 mai 2024. Moment de panică și durere pentru Lăcrămioara Pintilie! Ce a pățit

Episodul 20 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 1 mai 2024. Lăcrămioara Pintilie are parte de o accidentare în timpul duelului! „Andrea a scos tigaia din cuptor și a pus-o direct pe aragaz, eu am vrut să o dau puțin la o parte și am luat-o cu mânca goală. Nu m-am gândit nici măcar o secundă că ea este scoată din cuptor”, a spus aceasta.

Miercuri, 01.05.2024, 23:02