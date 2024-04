Chefi la cuțite | Sezonul 13, 3 aprilie 2024. Lunetistul din Somalia, viață desprinsă parcă dintr-un film: Am fost plecat în Somalia sub egida NATO

Episodul 8 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 3 aprilie 2024. Dan Govella este concurentul care i-a fascinat pe jurați cu profesia lui. „Sunt armurier, participam la evenimente când venea Steven Segall, Sergiu Nicolaescu. Sunt antrenor de tir și sniper. Am plecat în Somalia sub egida NATO. Am văzut ceea ce nu aș dori la nimeni să vadă”, a spus acesta.

Miercuri, 03.04.2024, 23:32