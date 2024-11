Cristina Spătar a fost implicată într-un accident rutier. Cum se simte artista: „Am dat cu capul de tetieră”

Cristina Spătar a fost implicată într-un accident rutier în urmă cu aproximativ o săptămână. Mașina artistei a fost lovită de către un alt participant la trafic pe data de 13 noiembrie 2024. Aceasta a vorbit despre impactul puternic și despre cum se simte acum.

Cristina Spătar a avut parte de un incident neașteptat în urmă cu aproximativ o săptămână. Miercuri, 13 noiembrie 2024, artista a trăit o mare sperietură după ce mașina ei de lux a fost lovită de un alt autoturism.

Cântăreața a explicat că impactul a fost destul de puternic și că s-a lovit la cap. De asemenea, bolidul său de sute de mii de euro a fost destul de avariat, dar nu la fel de mult ca mașina în care se afla celălalt șofer.

Cum se simte Cristina Spătar după accidentul rutier în care a fost implicată

Deși a trăit o sperietură de zile mari și s-a lovit la cap în tetieră, Cristina Spătar se simte bine după accidentul rutier în care a fost implicată miercuri, 13 noiembrie 2024. Vedeta a povestit că incidentul nu a avut loc din cauza ei. Un bărbat nu a mai apucat să frâneze și a intrat cu mașina în vehiculul ei.

„Eram în drum spre Vâlcea. A intrat cineva în mine, un domn în vârstă. Stăteam la cedează trecerea, erau mai multe mașini în fața mea, staționam. A venit cu toată viteza și a intrat în mine, fără nicio frână. Când am văzut cine a făcut accidentul, că e un domn în vârstă și tremură, m-am dat jos din mașină și nu i-am zis nimic.

Era și ud pe jos. Impactul a fost mare, mașină lui s-a făcut varză, eu am dat cu capul de tetieră, a fost o lovitură mai puternică, dar nu s-a întâmplat nimic grav. Probabil că dacă eram cu altă mașină lucrurile ar fi fost mai grave și ar fi fost avariate ambele autoturisme”, a declarat Cristina Spătar, conform click.ro.

Artista a dezvăluit că nu este la primul accident rutier, ci a mai avut parte de astfel de situații de când și-a luat permisul de conducere. Mașina vedetei a fost avariată în partea din spate, iar pentru moment aceasta a luat decizia să folosească bolidul soțului până își repară autoturismul.

„Am mai avut trei astfel de accidente, cam de același fel. Am mai stat așa, pe loc, și au intrat în mine de-a lungul vieții, cu mașina. Niciodată nu am fost vinovată, norocul meu a fost că de fiecare dată am avut câte un jeep foarte puternic.

Acum am rezolvat-o amiabil. Mașina este avariată în spate și trebuie schimbată toată partea aceea. Piesele de la Maybach vin foarte târziu, durează în jur de 2-3 luni. Până atunci circul cu mașina soțului care e identică. Sper să nu mai am parte de niciun accident nefericit”, a mai povestit Cristina Spătar, conform sursei citate mai sus.

În ciuda evenimentului neprevăzut, artista se mândrește cu un succes spectaculos în carieră. Aceasta se bucură din plin de noile colaborări pe care le are cu diferiți cântăreți celebri.