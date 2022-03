Dancing on Ice – Vis in doi, 5 martie 2022. Oase și Andreea Ureche luptă pentru Andreea Ramona Voicu

Prima ediție Dancing on Ice – Vis in doi din 5 martie 2022. Oase și Andreea Ureche dansează pentru Andreea Ramona Voicu, cea mai bună prietenă a partenerei lui Oase de la Dancing on ice. Părinții au încercat să o ajute cât au putut de mult ca să facă perfomanță, dar afacerea familiei a dat faliment, iar greutățile nu au întârziat să apară.

Sambata, 05.03.2022, 22:11