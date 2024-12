Anca Țurcașiu a dezvăluit identitatea iubitului ei. Cine e Călin Șerban, bărbatul alături de care și-a găsit fericirea după divorț

Anca Țurcașiu a dezvăluit identitatea iubitului ei. Iată cine e și cu ce se ocupă Călin, bărbatul care o face fericită după divorț!

După o lungă perioadă în care l-a ținut departe de ochii curioșilor, Anca Țurcașiu a dezvăluit identitatea iubitului ei. Este vorba despre Călin Șerban, bărbatul cu care a călătorit în mai multe țări și care îi e alături în orice moment.

Cine e și cu ce se ocupă Călin Șerban, noul iubit al Ancăi Țurcașiu

La mai bine de patru ani de la divorțul de medicul Cristian Georgescu, Anca Țurcașiu și-a găsit fericirea în brațele lui Călin Șerban. Aceasta a vorbit de mai multe ori despre relația pe care o trăiește, însă nu a dezvăluit niciodată identitatea partenerului ei.

Recent, însă, invitată în cadrul unui podcast, artista a avut parte de o surpriză, întrucât moderatorul l-a invitat și pe iubitul ei, Călin Șerban.

„Horia Brenciu mi-a făcut niște surprize minunate. Jur că nu am știut nimic. Am râs și am povestit o grămadă de lucruri. Vă veți amuza cu siguranță. Andreea Samson, Jean Gavril și iubitul meu, Călin Șerban, au fost alături de mine”, a scris aceasta în mediul online.

Actualul iubit al Ancăi Țurcașiu a fost căsătorit, dar a divorțat și are trei fete majore. Călin Șerban este instructor de kitesurfing, iar de-a lungul anilor a participat la mai multe emisiuni televizate, potrivit Libertatea.

Anca Țurcașiu, declarații inedite despre relația cu partenerul de viață

Într-un interviu acordat pentru Revista Viva, Anca Țurcașiu a vorbit despre relația cu partenerul ei și a făcut unele dezvăluiri neașteptate. Ea a mărturisit că se cunosc de 20 de ani, dar la început au fost doar prieteni. Ulterior, s-au regăsit, din postura de oameni divorțați, și au decis să își acorde o șansă.

„Suntem prieteni de foarte mulți ani, vreo 20, și n-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună. Fiecare și-a construit propria familie. Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit, rămânând prieteni, într-o altă formă, poate trimiși unul către celălalt, de undeva de sus, pentru a ne conecta în alt fel decât am făcut-o până acum, pentru că fiecare dintre noi avea nevoie de un partener așa cum este celălalt. Ne completăm extrem de frumos…”, a povestit ea pentru sursa citată.

Cu toate că nu i-a dezvăluit identitatea, concurenta de la Asia Express are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului ei de cuplu.

„E prima oară când simt cu adevărat că am alături un bărbat care este atent, grijuliu, care nu mă lasă să fac nimic, care are o grijă de mine și o atenție nemăsurate, cu care fac absolut totul împreună, extrem de tandru, de romantic. Nici nu știu să gestionez atâta atenție care vine către mine și atâta grijă, pentru că, în toată viața mea, eu am făcut mult mai mult din lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă alții în jurul meu”, a mai povestit ea pentru sursa citată.