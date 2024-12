Bella Santiago, cunoscuta cântăreață și fostă câștigătoare a competiției X Factor, și-a unit destinul cu Nicu Grigore, partenerul său de viață, într-o ceremonie care a fost plină de iubire, emoție și susținerea familiei și prietenilor apropiați.

Cu toate acestea, un detaliu important a lipsit: mama Bellei, care locuiește în Filipine, nu a fost prezentă la eveniment.

Motivul real pentru care mama Bellei Santiago nu a venit la nunta fiicei sale cu Nicu Grigore. Ce a spus cântăreața

În cadrul unui interviu pentru viva.ro, Bella și Nicu au vorbit despre acest moment sensibil din viața sa, dar și despre dinamica relației lor, care a fost pusă la încercare prin distanța ce îi separă.

„Mama mea a lipsit de la nuntă, am încercat să o conving să vină, dar nu am putut. M-am supărat pe moment, dar totuși am înțeles și am iertat-o”, a mărturisit artista. Mama Bellei, care va împlini 70 de ani pe 13 decembrie, nu și-a putut părăsi locuința din Filipine din cauza vârstei înaintate și a tabieturilor cu care este obișnuită. Cu toate acestea, nu a lipsit complet din viața fiicei sale în acea zi specială. „M-a sunat atunci cu video, a fost alături de mine cum a putut ea”, a adăugat Bella, vizibil emoționată.

Chiar dacă absența mamei sale a fost o dezamăgire, Bella a avut parte de sprijin din partea familiei sale extinse. „Mătușa mea și verișorii au venit la nuntă, au fost alături de mine”, a spus ea, subliniind cât de importantă este familia în viața sa, chiar și în momentele când distanța se face simțită.

Relația Bellei Santiago cu socrii și vizitele în Filipine

Pe lângă discuția despre absența mamei la nuntă, Bella a oferit și detalii despre relația armonioasă pe care o are cu familia soțului său. „Eu mă înțeleg foarte bine cu socrii mei, nu am avut niciodată probleme cu ei”, a spus artista, zâmbind. Nicu, partenerul său, a avut deja ocazia să o cunoască pe mama Bellei în Filipine, într-un gest care demonstrează respectul și devotamentul său față de familia soției. „Nicu a fost deja de două ori în Filipine, a cunoscut-o pe mama și a stat cu ea, a avut grijă de ea și se înțeleg foarte bine.”

Această legătură puternică dintre Nicu și mama Bellei arată că, deși distanța poate complica uneori relațiile, dragostea și respectul pot depăși orice obstacol. Bella și Nicu, participanți la emisiunea „Power Couple” de la Antena 1, și-au testat relația și au descoperit lucruri noi unul despre celălalt, demonstrând încă o dată că parteneriatul lor se bazează pe o conexiune autentică și solidă.

Chiar dacă mama Bellei nu a putut fi prezentă fizic la nuntă, este clar că legătura lor rămâne puternică, iar familia, în diversele sale forme, continuă să fie un pilon central în viața artistei.