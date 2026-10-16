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Penultima difuzare „Destine cu parfum de lavandă”, în topul preferinţelor publicului comercial feminin

Cele mai noi episoade ale serialului original Destine cu parfum de lavandă şi totodată penultima difuzare a spin of-ului i-au captivat aseară pe telespectatori, producția situându-se în topul preferinţelor publicului comercial feminin.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 12:04 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 12:06
Ultimul episod se va difuza joi, 22 ocotmbrie 2026, pe Antena 1 și în AntenaPLAY | Antena 1
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Peste un milion de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară acțiunea tot mai intensă şi răsturnările de situație care promit să schimbe pentru totdeauna destinele personajelor. Joia viitoare, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY serialul ajunge la ultima difuzare, cu destine în cumpănă, secrete care amenință să schimbe totul şi relații puse la grea încercare

Destine cu parfum de lavandă, în topul preferinţelor publicului comercial feminin în ediția din 15 octombrie 2026

Astfel, conform conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:28 – 23:28, penultima difuzare Destine cu parfum de lavandă a fost prima opţiune de vizionare la nivelul publicului comercial feminin urban cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, înregistrând 4.8 puncte de rating şi 20% cota de piaţă, urmat de Pro TV, care la nivelul aceluiaşi public şi în acelaşi interval orar înregistra 4.3 puncte de rating şi 17.9% cota de piaţă. Aproape 900.000 de telespectatori la nivel naţional urmăreau aseară, în minutul de aur, 21.44, premiera serialului original.

Ultima difuzare se anunță una decisivă pentru personajele din Podișor. După ce Chanela (Doinița Oancea) a fost împușcată în urma altercației dintre Dan (Doru Bem) și Mihai (Alexandru Ion), lupta pentru viața ei a devenit prioritatea tuturor. Momentele în care aceasta a rămas fără puls au ridicat miza la maximum, iar speranța celor apropiați atârnă acum de un fir de ață. Va reuși Chanela să supraviețuiască și să se întoarcă la cei dragi?

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În același timp, responsabilitatea pentru incidentul armat rămâne un subiect delicat. Mihai a recunoscut că el a tras glonțul care a rănit-o pe Chanela, susținând însă că ținta sa era Dan și că acesta din urmă ar fi adus-o pe Chanela în calea glonțului. Declarațiile sale, alături de mărturia Silviei (Anca Florescu) despre cei șapte ani în care Dan a fost ținut prizonier de Zamfir, au schimbat cursul anchetei și au dus la eliberarea lui Dan din arest. Dar eliberarea sa nu înseamnă că toate misterele au fost elucidate. Ce s-a întâmplat cu adevărat în acei șapte ani și cât de departe este adevărul de ceea ce cred cei din Podișor?

Nici celelalte personaje nu sunt ferite de schimbări importante. Rocky (Juno) este pregătit să facă un pas nou în carieră și să o înlocuiască pe Claudia (Ella Prodan) la școală, în timp ce Dorina (Maia Morgenstern) se confruntă cu dezaprobarea fiilor săi, Dinu (Bogdan Albulescu) și Adrian (Ciprian Teodorescu), din cauza relației cu Cip (Cristi Neacşu). Alegerile personale continuă să provoace rupturi, iar tensiunile dintre membrii familiilor amenință să lase urme greu de șters.

În ultimul episod, fiecare decizie poate schimba definitiv un destin, iar adevărurile ascunse nu mai pot fi ținute la nesfârșit sub tăcere. Va reuși Dan să-și dovedească nevinovăția? Va afla Teodora (Victoria Raileanu) tot ce trebuie să știe despre bărbatul care i-a schimbat viața? Și ce se va întâmpla cu cei care au ajuns, fără voia lor, în mijlocul unei confruntări care a schimbat totul?

Răspunsurile vin joia viitoare, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, în ultima difuzare a sezonului final „Destine cu parfum de lavandă”. Podișorul se pregătește să-și înfrunte cele mai dureroase adevăruri, iar destinele personajelor se apropie de momentul decisiv.
Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național
Perioada 14 octombrie 2026

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