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Destine cu parfum de lavandă. Andrei dă vestea care schimbă totul. Ce află Teo despre registrul lui Zamfir

În episodul din 10 septembrie 2026 al serialului „Destine cu parfum de lavandă”, Vali și Teo primesc de la Andrei vestea care schimbă totul despre registul lui Zamfir.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 10 Septembrie 2026, 23:22 | Actualizat Joi, 10 Septembrie 2026, 23:22
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Descoperă ce s-a întâmplat în episodul 32 din serialul „Destine cu parfum de lavandă” | Antena 1
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Acțiunea în serialul „Destine cu parfum de lavandă”, producție din programul TV al Antenei 1, s-a complicat în mod semnificativ și personajele au fost puse în situații inedite.

Descoperă în rândurile de mai jos ce confesiune complet neașteptată a făcut Andrei pentru Vali și Teo, în episodul din data de 10 septembrie 2026 al serialul „Destine cu parfum de lavandă”.

Andrei dă vestea care schimbă totul. Ce află Teo despre registrul lui Zamfir, în episodul din 10 septembrie 2026 al serialului Destine cu parfum de lavandă.

În episodul din data de 10 septembrie 2026 al serialul „Destine cu parfum de lavandă”, Andrei a dat o veste complet neașteptată, ce i-a uimit din plin pe Teo și pe Vali. Se pare că totul are legătură cu registrul lui Zamfir, care în prezent se află la Dan.

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„Sunt absolut convins să nu a stat el acolo șapte ani închis. A umblat mult, și-a făcut relații”, a anunțat Vali.

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„Incredibil! Eram absolut convinsă!”, s-a enervat Teo.

„Totul e o mare minciună”, a zis Andrei, extrem de îngândurat.

Teo de la Destine cu parfum de lavandă

Teo de la Destine cu parfum de lavandă

„Nu știu cine sunt băieții ăia de care tot zice și la care vrea să apeleze ca să descifreze ceva de la Zamfir, adică un registru. Un registru care a rămas la mine, doar că l-am scos la înaintare ca să îi câștig încrederea și, ce crezi? Mi-a ieșit! Are absolut totul acolo, toate contactele lui Zamfir, toți furnizorii. Doar că pare codat!”, a informat Vali.

„Registrul lui Zamfir e acum la Dan? Păi îi urez succes, nu o să îi reușească”, a spus Andrei.

„Adică tu știi ceva ce nu știu eu sau ce?”, s-a mirat Vali.

„Eu am inventat codul ăsta, când lucram pentru el. Băiatul tânăr, deștept, care nu punea întrebări…Zamfir m-a rugat să inventez codul ăsta pentru el. Știu ce scrie acolo. Dan nu o să poată să obțină nimic fără ajutorul meu”, a fost vestea complet neașteptată pe care a dat-o bărbatul.

„Eu zic să ai grijă, Dan este în stare să te omoare pentru ceea ce îți dorește”, a fost concluzia dură, trasă de Vali.

colaj foto cu personajele din destine cu parfum de lavandă

Serialul „Destine cu parfum de lavandă” poate fi urmărit în fiecare zi de joi, de la ora 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

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