Destine cu parfum de lavandă. Claudia află că este însărcinată. Ce face Traian când primește vestea. Ștefan, decizie neașteptată

În serialul „Destine cu parfum de lavandă”, din data de 10 septembrie 2026, Claudia află că este însărcinată, iar Ștefan ia o decizie neașteptată, pe care o comunică Lăcrămioarei.

Descoperă ce s-a întâmplat în episodul 32 al serialului „Destine cu parfum de lavandă” | Antena 1

Acțiunea în serialul „Destine cu parfum de lavandă”, producție din programul TV al Antenei 1, s-a complicat în mod semnificativ și personajele au fost puse în situații inedite. Ștefan a luat o decizie complet neașteptată și i-a comunicat-o Lăcrămioarei. De asemenea, viața Claudiei pare să se schimbe radical, după ce a descoperit faptul că este însărcinată. Descoperă în rândurile de mai jos ce reacție a avut Traian, la auzul veștii, în episodul din serialul „Destine cu parfum de lavandă” din data de 10 septembrie 2026.

Ștefan ia o decizie neașteptată și o anunță pe Lăcrămioara. Claudia îl anunță pe Traian că este însărcinată, în episodul din 10 septembrie 2026 al serialului Destine cu parfum de lavandă

Adrian a dorit să o surprindă pe Lăcrămioara cu un mic buchet de flori și aceasta a părut că apreciază din plin gestul, motivând faptul că avea mare nevoie de acest lucru.

„Mulțumesc! Chiar îmi prind bine azi. E o zi mai agitată pentru mine”, și-a început aceasta confesiunea.

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Adrian a ascultat-o atent, dornic să descopere ce se întâmplă: „Ce e, Lăcri?”.

Lăcrămioara și Andrei de la Destine cu parfum de lavandă

„Nu cred că pot. Ștefan mi-a cerut să îl adopt pe Dani, copilul lui. Cu acte, cu tot. Mă rog, dă-le naibii de acte, dar să fie copilul meu. Și nu știu, nu știu dacă sunt pregătită pentru asta”, a spus aceasta.

„Nu ești pregătită. Și nici eu nu sunt. Cum naiba să fiu pregătit să cresc un copil acuma? Care nici nu e al meu”, a fost reacția bărbatului.

„Ieși, te rog eu, ieși. De asta ai venit? Să mă verifici pe mine? Un șobolan ai fost, un șobolan ai rămas”, a zis femeia, nervoasă.

Decizia pare să o fi dezamăgit nu doar pe Alma, ci și pe părintele, bunicul lui Dani.

Tot în episodul episodul din data de 10 septembrie 2026 al serialului „Destine cu parfum de lavandă”, Claudia discută cu Traian despre Dani și despre faptul că nu ar fi bine să îl adopte ei pe băiat. Cu această ocazie, femeia îl anunță că „în acea casă va fi un copil” și îi arată trei teste de sarcină pozitive.

„Sunt de trei ori sigură că în casa asta o să mai fie un copil, copilul nostru”, a zis Claudia.

„Nu se poate, Clau! Se poate?!”, a fost reacția plină de bucurie și uimire a lui Traian.

Cei doi s-au îmbrățișat extrem de fericiți: „Cine zice că în satul ăsta nu se pot întâmpla și minuni?”.

Serialul „Destine cu parfum de lavandă” poate fi urmărit în fiecare zi de joi, de la ora 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!