Întrebarea din această zi este din limba și literatura de clasa a IV a și a dat bătăi de cap adulților.

Adulții, deseori, se consideră mai deștepți decât cei mici. Cu toate acestea, copiii le arată în fiecare zi că nu trebuie să se supraestimeze.

Întrebarea de școală generală la care un adult nu reușește să răspundă în 20 de secunde

În cadrul emisiunii Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a? s-a pus întrebarea: „În ce teritoriu descris într-o faimoasă carte pentru copii este ”mereu iarnă, dar niciodată Crăciun”?”

Răspunsul corect este Narnia.

Citește și: Întrebarea de școală generală la care un adult nu reușește să răspundă în 20 de secunde. Care e răspunsul corect

În ediția din data de 25 decembrie 2023 Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a? sezonul 1 a fost invitat Moș Crăciun.Toată lumea îl cunoaște și toți îi sunt dragi. Moșul a venit pentru a câștiga cât mai mult și a oferi suma lui Luca, un copil campion la artimetică, pentru a îi susține educația.

„Sunt isteț așa de fire! Am învățat multe. Am citit multe, dar a trecut mult de când am făcut eu școala” a dezvăluit Moș Crăciun în platoul emisiunii.

Care au fost întrebările din această ediție și cum a ajuns Moșul la pragul de 10 000 de lei!

Andrei Aradits a dat startul unui quiz show savuros, care le oferă adulţilor ocazia să-şi testeze cunoştinţele dobândite în clasele primare alături de copii de clasa a V-a. Cine răspunde corect poate să câştige sume considerabile la Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?.

După o primă ediție absolut remarcabilă, emisiunea de cultură generală difuzată pe Antena 1 și în AntenaPLAY continuă cu noi concurenți, noi întrebări și noi copii care se descurcă de minune la școală.

Citește și: Întrebarea de școală generală la care un adult nu reușește să răspundă în 20 de secunde. Care e răspunsul corect

Despre Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

În era tehnologiei și a informației, interesul pentru cunoaștere și învățare continuă a devenit o prioritate pentru mulți. Emisiunea Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a? captivează publicul cu o serie de întrebări și provocări, având ca bază materiile învățate până în clasa a V-a.

Participanții adulți sunt puși la încercare pentru a-și demonstra competențele în domenii precum matematică, științe, limba română și geografie. Cu un format joc-de-competiție, emisiunea încurajează spiritul competitiv și aduce în prim-plan divertismentul educativ.

Emisiunea e un program de divertisment pentru întreaga familie, din care nu lipsesc concurenţi cu poveşti deosebite, copii isteţi şi carismatici, întrebări menite să stârnească interes şi curiozitate, potenţate de momente deopotrivă tensionate şi emoţionante.

Prezentatorul quiz show-ului, Andrei Aradits, pune la dispoziţia concurentului 10 materii cu grad variabil de dificultate, de la clasa a I-a , până la clasa a V-a. Acesta poate cere ajutorul celor cinci copii prezenţi în platou, prin intermediul variantelor ajutătoare: COPIAZĂ - concurentul va copia răspunsul copilului, TRAGE CU OCHIUL - concurentul are opțiunea de a se inspira de la copil și de a alege dacă va merge pe varianta acestuia sau pe propriul răspuns sau SALVEAZĂ -MĂ - dacă jucătorul răspunde greșit și copilul corect, acesta este salvat și rămâne în joc.

În cazul în care răspunde greșit sau se retrage, concurentul trebuie să spună spre cameră: „Nu sunt mai deștept decât un copil de clasa a V-a!”