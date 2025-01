Irinel Columbeanu recunoaște că nu a mai vorbit cu Irinuca în ultima vreme.Ce s-a întâmplat și de ce se gândește la rolul de bunic

Irinel Columbeanu, declarații neașteptate despre relația tată-fiică: „Eu întotdeauna aștept să mă caute ea pe mine”. Ce a spus despre sarcina ascunsă de Monica! | VIDEO

Irinel Columbeanu a ajuns din nou în atenția publicului după ce s-a aflat faptul că fosta lui soție, Monica Gabor, a născut un băiețel în urmă cu 6 luni.

Fostul milionar a avut inclusiv prima reacție cu privire la cea de-a doua naștere a Monicăi și i-a urat multă sănătate atât ei, cât și bebelușului, recunoscând că se bucură pentru ea.

Cu toate acestea, există și un motiv de tristețe pentru Irinel Columbeanu în această perioadă, și anume, faptul că nu a reușit să mai vorbească cu fiica lui, Irinuca.

Iată care este motivul pentru care s-a rupt legătura dintre cei doi pentru o perioadă de timp!

Irinel Columbeanu recunoaște că nu a mai vorbit cu Irinuca în ultima vreme. Ce s-a întâmplat și de ce se gândește deja la ipostaza de bunic

Invitat în cadrul emisiunii Viață fără filtru prezentată de Natalia Mateuț de la Antena Stars, Irinel Columbeanu a povestit despre cele mai mari regrete ale sale, despre fiica sa și a Monicăi Gabor, dar și despre viața de la azi.

Fostul milionar de la Izvorani a luat prin suprindere pe toată lumea după ce a mărturisit că nu a mai vorbit cu Irinuca în ultima vreme, deoarece nimeni nu se aștepta la o astfel de întâmplare.

Întrebat de modul în care își alină dorul de Irina Columbeanu și dacă vorbesc des, Irinel a mărturisit că se bucură de faptul că se pot suna prin intermediul telefoanelor mobile:

„Eu întotdeauna aștept să mă caute ea pe mine că nu vreau să deranjez lucrurile din casa aceea de la Malibu, unde locuiește ea împreună cu mama ei și cu tatăl ei vitreg”.

Referitor la ultima sa vizită în România, acesta a povestit:

„A venit chiar la azil, am ieșit cu ea la masă, am fost împreună și la notar ca să îi dau acordul de a călători și în alte țări unde vrea să se ducă să studieze. (...) Datorită faptului că în curând va face 18 ani, am fost curios dacă urmează să fiu bunic, dar nu mi-a spus nimic din acest punct de vedere. E cam devreme, da...”

Întrebat dacă a mai vorbit cu fiica sa, Irinel a mărturisit că nu s-a mai întâmplat acest lucru de ceva vreme.

„Nu, fiindcă nu îmi mai funcționează telefonul, nu știu de ce. Am încurcat ceva la el” a fost explicația pe care a oferit-o.

Fostul milionar a mai dezvăluit că se mândrește cu faptul că Irinica are note bune, note pe care le află chiar de la mama ei: „Are note foarte bune, Monica are grijă să mi le trimită”.

Cât despre faptul că Monica a devenit mamă pentru a doua oară, fostul om de afaceri a declarat:

„Eu nu pot decât să mă bucur pentru acest lucru și le urez multă fericire și ei (n.r. Irinei) și Monicăi. Chiar mă bucur că acest lucru s-a întâmplat și încă o dată le urez multă fericire și sănătate celui mic, bineînțeles”.

