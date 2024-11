Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu ies la tablă la Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, astăzi, de la 18:00, la Antena 1

Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu vin în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, quiz show-ul care le oferă adulților ocazia de a-și testa cunoștințele dobândite în clasele primare, alături de copii de clasa a V-a, dar şi să câştige sume considerabile, în ediția difuzată astăzi, de la ora 18.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

În ediția de astăzi, Andrei Ștefănescu, gazda emisiunii Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, îi scoate la tablă pe Adrian Nartea și pe Cosmin Vîjeu, iar cei doi actori au acceptat provocarea cu zâmbetul pe buze.

Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu ies la tablă la Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, astăzi, de la ora 18:00, la Antena 1

„A fost o plăcere să particip și să-mi supun cultura unor teste de clasa a V-a. E haios să-ți dai seama cât de multe lucruri pe care le-ai învățat în școală le-ai uitat.

Am greșit, am răspuns corect, am greșit din nou, am râs mult și m-am simțit extraordinar alături de toți cei mici. Mai vin!”, a mărturisit protagonistul noului serial „Iubire cu parfum de lavandă” de la Antena 1.

La rândul lui, Cosmin dezvăluie că, încă de când a primit invitația, s-a bucurat precum un copil: „Am trupa mea de actorie, Trupa Cosmos, formată din copii de toate vârstele. Îmi place să lucrez cu ei, sunt harnici și fac lucruri minunate. Copiii emană fericire.

Gândul de a ajuta un copil care dorește să își îndeplinească un vis m-a motivat. O faptă bună întotdeauna te motivează. Am descoperit în emisiune copii deștepți, curioși să descopere, olimpici la diferite materii, care se documenteză mereu.

Chiar știau lucruri despre noi. Au o energie excelentă și distracția a apărut imediat alături de ei, de Adi Nartea și de Andrei Ștefănescu.”

Cum s-au descurcat cei doi actori în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, telespectatorii vor afla astăzi.

De la profesori, învăţători, taximetrişti, bucătari sau doctori, cu toţii vor trebui să-şi răspundă la întrebarea Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, în cadrul quiz show-ului difuzat de luni până vineri, de la ora 18:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.