Ce plănuiește să facă Liviu Vârciu în această toamnă

După o perioadă extrem de încărcată, în care s-a concentrat asupra proiectelor profesionale, Liviu Vârciu se pregătește să-și ia revanșa și să plece într-un sejur mult visat. Acesta plănuiește o vacanță binemeritată, în afara țării, alături de gașca de prieteni.

“Prima vacanță după opt ani. Am muncit foarte mult și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut cu munca! Mi-am propus ca de acum încolo să merg în două vacanțe pe an. Eu, oricum, plec în diverse locuri, când am evenimente și prezint, când merg la prietenii mei, nu stau în casă, dar nu am ieșit din țară”, mărturisește Liviu Vârciu.

Artistul a ales ca destinație Grecia pentru luna septembrie. “Vreau să merg în vacanța mea mult visată. Am terminat școala de velier, sunt skipper. Vreau să plec în Grecia, pe un catamaran, cu prietenii mei. Să stăm pe barcă, o săptămână doar pe apă. Gașcă de patru băieți. Acum, dacă sunt poveștile astea cu sirene care ies, Doamne ajută! Dacă nu, suntem pe barcă, că acolo nu ai ce să mai faci!”, glumește el.

De câteva săptămâni, Liviu a început filmările pentru noul sezon “Fructul oprit”, care va avea premiera miercuri, 29 august, ora 20.00, la Antena 1, întorcându-se astfel la marea sa pasiune. ”Am spus-o și o repet, dragostea mea pentru film este mare, mai mare decât dragostea mea pentru scenă. Stați cu ochii pe televizor, nu o să vă pară rău! Nu o să pierdeți trei ore din viața voastră aiurea, ci cu o stare de bine, cu o stare prin care puteți să trăiți alături de noi povestea <<Fructului oprit>> și să învățați ceva din serial, că sunt multe de învățat”, completează Vârciu, care poate fi văzut în rolul lui Costică, din 29 august, în fiecare miercuri, de la ora 20.00, la Antena 1.

