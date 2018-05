Fructul oprit ONLINE. Adriana Trandafir: “De la șase ani am știut că vreau să fac actorie”

Se află în lumea artistică de mai bine de patru decenii, iar în tot acest timp, a încercat să-și facă cât mai bine meseria. Adriana Trandafir, Lina Boască din “Fructul oprit”, mărturisește că încă de la o vârstă fragedă și-a dat seama care este drumul profesional pe care vrea să meargă.

“De la șase ani am știut că vreau să fac actorie. La 18 ani am reușit din prima să intru la facultate”, povestește Adriana Trandafir, pe care telespectatorii o pot urmări în fiecare miercuri de la ora 20.00, în serialul “Fructul oprit”, în cadrul căruia formează un cuplu de olteni alături de Marian Râlea.

Inițial, părinții aveau alte planuri pentru ea. În ciuda dorințelor lor, Adriana a ales alt drum. “Am respect pentru fiecare profesie. Dacă nu făceam asta și aș fi făcut ce își dorea familia mea, să fiu bibliotecară în sat, aș fi fost cea mai bună bibliotecară! De asta sunt sigură, dar așa a fost să fie! Destinul i-a contrazis”, mărturisește Adriana, care în prezent se poate mândri cu o carieră artistică ce durează de mai bine de 40 de ani. “M-am bucurat din plin de ajutor primit de Sus! Îi mulțumesc Celui de Sus și pentru lucrurile grele și rele prin care m-a pus să trec, pentru că așa am ajuns să mă pot bucura, am ajuns să descopăr gustul fericirii”, completează actrița din “Fructul oprit”, serial difuzat în fiecare zi de miercuri de la ora 20.00 la Antena 1.

“<<Dacă îți dorești cu adevărat ceva, tot universul conspiră la realizarea lui>>, așa și cu mine. Sunt foarte fericită că fac parte din proiectul acesta, care este prioritar pentru mine în momentul de față. A venit exact când trebuia, ca să apuc să mă și bucur de el cu adevărat. Faptul că fac parte din serialul acesta, cu o așa o distribuție și cu o așa echipă și cu atâtea idealuri, aproape că nu pot să fac față bucuriei.”, spune Adriana.

