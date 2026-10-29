Mirela Retegan a spus adevărul despre proiectul Gașca Zurli. Îi va lăsa moștenire fiicei sale întreaga carieră?

Maya va duce mai departe Gașca Zurli? Mirela Retegan a dezvăluit ce își dorește pentru fiica ei: „Eu…” | antena 1

Mirela Retegan a vorbit deschis despre relația cu fiica sa, Maya, despre provocările prin care au trecut împreună și despre locul special pe care Gașca Zurli îl ocupă în viața lor.

Maya va duce mai departe Gașca Zurli?

Deși proiectul a devenit o parte importantă a identității sale, fondatoarea trupei a explicat că nu își dorește să îi impună fiicei responsabilitatea de a duce mai departe munca sa.

Pentru Maya, Gașca Zurli înseamnă mult mai mult decât un proiect profesional. Este locul pe care l-a cunoscut încă din copilărie, un spațiu familiar și o parte importantă din universul mamei sale. Cu toate acestea, Mirela Retegan consideră că fiica sa trebuie să fie liberă să își aleagă propriul drum.

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Întrebată dacă i-ar lăsa Mayei proiectul Gașca Zurli, Mirela Retegan a explicat că nu își dorește să îi pună pe umeri o asemenea responsabilitate. Fondatoarea trupei consideră că fiica sa trebuie să își găsească propriul vis, fără să fie obligată să continue ceea ce a construit ea.

Maya privește însă proiectul cu multă emoție și spune că își dorește să aducă în Gașca Zurli aceeași bucurie pe care a primit-o de-a lungul timpului. Pentru ea, acesta este visul și misiunea mamei sale, iar legătura cu universul Zurli s-a format încă din primii ani de viață.

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Mirela Retegan a povestit și despre începuturile acestui univers, amintindu-și cum Maya, la doar cinci ani, interacționa cu personajele de pe scenă ca și cum ar fi fost reale. În opinia sa, copiii înțeleg convenția teatrului, o acceptă și au nevoie ca lumea lor imaginară să fie protejată.

Mirela Retegan nu vrea să îi impună Mayei responsabilitatea pentru Gașca Zurli

Un alt element important al proiectului îl reprezintă muzica. Maya a dezvăluit că piesele pe care le interpretează astăzi pe scenă au fost scrise de mama sa și compuse de tatăl ei. Mirela Retegan a explicat că și-a dorit foarte mult să construiască o trupă care să îmbine teatrul cu musicalul și că l-a considerat pe tatăl Mayei persoana potrivită pentru a crea liniile melodice.

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Dincolo de succesul profesional, Mirela Retegan a vorbit și despre transformările relației cu fiica sa în perioada preadolescenței, când comunicarea dintre ele a devenit mai dificilă. Cele două au reușit însă să își reconstruiască relația prin efort reciproc și prin disponibilitatea de a lucra atât individual, cât și împreună.

Astăzi, legătura lor este una apropiată, iar viitorul Mayei rămâne deschis. Chiar dacă Gașca Zurli face parte din povestea ei, Mirela Retegan nu vrea să transforme această moștenire într-o obligație, ci îi lasă libertatea de a-și urma propriile aspirații.