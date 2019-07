Chef Sorin Bontea adoră să fie gazda perfectă, dar are o regulă de aur atunci când este musafir! „Acesta e scopul vizitei, nu?”

Vara aceasta, românii dau testul ospitalitãţii, în cadrul celui mai proaspãt show de la Antena 1. Începând din 5 august, în fiecare zi, de luni pânã vineri, de la ora 17:00, Antena 1 cautã Gazda Perfectã. Chef Sorin Bontea, jurat al show-ului „Chefi la cuţite” vorbeşte deschis despre ce înseamna sã fii o gazdã perfectă!

„O gazdă perfectă trebuie să facă musafirul să se simtă bine în casa sa, pentru că...acesta e și scopul vizitei, nu? Trebuie să își dorească să se întoarcă. Dacă stau până târziu și nu vor să plece, e semn bun, dar dacă îi doare brusc ”stomacul”, îți dă de gândit! Tata, Dumnezeu să-l ierte, avea o vorbă, când se întindea prea mult la masă cu musafirii: ”Nevastă, noi ne-om culca, că domnii s-or duce”!”, spune acesta.

Sorin Bontea, unul dintre cei mai îndrăgiți chefi și-a adus aminte cu această ocazie și de copilăria sa, acolo unde a învățat, de la familie, ce înseamnă să fii ospitalier în adevăratul sens al cuvântului:

„Îmi aduc aminte că la noi, în familie, atât bunicii cât și părinții puneau pe masă tot ce aveau mai bun, in fiecare zi de sărbătoare, la fiecare vizită. De la farfurii, tacâmuri, la față de masă și, evident, cele mai bune bucate, care pe vremea aceea se găseau foarte rar”.

Și pentru că în majoritatea timpului se află la bancul de lucru, meseria sa de chef vine la pachet și cu un mic obicei, pe care nu se sfiește să îl mărturisească: ”Îmi place să fiu gazdă, dar îmi place să fiu și musafir, depinde de situație. Totuși dacă merg în vizită am o regulă de aur: nu gătesc! Toți încearcă să fure secrete, rețete, dar nu cedez. Dacă vor rețete se găsesc și la medic, compensate!”, glumește acesta.

„Gazda Perfectă”, show-ul care va avea premiera pe 5 august, de la ora 17:00, la Antena 1, are la bază formatul internaţional Come dine with me, format ce a cucerit publicul din peste 40 de ţări, printre care SUA, Italia, Spania, Anglia sau Franţa. 5 concurenţi, 5 zile, 5 case diferite. Acestea sunt ingredientele unui show ce promite să găsească „Gazda Perfectă”.

Un grup de 5 oameni care nu ştiu nimic unul despre celălalt vor încerca să demonstreze că ospitalitatea şi abilităţile culinare îi recomandă pentru a fi o gazdă desăvârşită. În fiecare zi, de luni pânã vineri, de la ora 17:00, timp de o săptămână, cei 5 vor concepe meniuri sofisticate şi vor încerca să creeze o atmosferă cât mai primitoare în casele lor pentru a-i convinge pe ceilalţi de calităţile personale.

La finalul fiecărei cine, concurenţii vor oferi puncte celui care le-a fost gazdă, însoţite bineînţeles de laude sau critici, iar la sfârşitul ediţiei, câştigătorul, cel care acumulează cel mai mare punctaj, va primi titlul de „Gazda Perfectă” şi un premiu de 10.000 Ron.

„Gazda Perfectă” conturează portretul românului bucuros de musafiri, omul de rând care se pregăteşte în fel şi chip atunci când ştie că trebuie să îşi impresioneze invitaţii. Acţiunea show-ului se va construi în jurul cinelor care aduc la un loc personalităţi diferite, oameni cu preferinţe şi obiceiuri diferite, lucru care va face de altfel şi deliciul telespectatorilor.

Înscrierile continuã pe casting.a1.ro.