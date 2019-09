Cina s-a încheiat cu o porție zdravănă de nervi și supărare! Ce note a primit Adrian Neagoe de la ceilalți concurenți

După o cină cu preparate exotice și incidente pe măsura bucatelor, au urmat notele pentru gazda din acestă ediție a emisiunii „Gazda Perfectă”.

„În această seară, la masa lui Adrian, mi-a plăcut foarte mult cum a fost aranjată, cu mici minusuri. Ca mâncare, mi-a plăcut aperitivul, a fost OK, pastele nu chiar, peștele nu, iar tiramisu a fost OK. Acest meniu nu este chiar 100% pe placul meu, dar a fost OK. S-a văzut că a muncit foarte mult”, a spus Geta.

Laura Simionică, în schimb, consideră meniul ales de Adrian un dezastru. Concurenta nu a reușit să găsească nimic bun în preparatele gătite de gazda ediției. „Nu mi-a plăcut absolut deloc meniul. Consider că nu s-a gândit foarte mult la ceilalți concurenți când a făcut acest meniu și a riscat foarte mult.”

Singurul care a apreciat efortul și talentul de bucătar al gazdei a fost tocmai Aurel, care nu a putut să se atingă de preparatele pe bază de fructe de mare. „Peștele cu parmezan a fost foarte bun, l-am felicitat și la masă.”

Până la urmă, Mihaela Iordache a fost cea care a făcut o analiză completă a cinei organizate de Adrian Neagoe.

„Mi-a plăcut primirea lui, mi-a plăcut aranjatul mesei, mi-a plăcut primul fel de mâncare, de care am fost fascinată și pentru care am spus din start că îi dau un 10. Ce-a urmat, a fost un dezastru. S-a simțit că a fost foarte agitat și foarte nervos.”

