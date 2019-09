Ileana Gabriela Georgescu, pensionară de 76 de ani, este Gazdă Perfectă: Am o pasiune pentru dansul lasciv

Ileana Gabriela Georgescu, asistență medicală și pasionată de dansul lasciv, este "Gazda Perfectă" pentru Anca Bejan, Travis Silviu Podaru, Alina Stanciu, Ionel Trandafir.

„Numele meu este Anca Bejan, am 36 de ani, sunt din București și sunt jurnalist, actriță și sunt foarte pasionată de nutriție. În timpul liber, în afară de gătit, îmi place să merg la teatru, să vin la sală, să am grijă de mine și să muncesc cât mai mult pe îmbunătățirea felului în care arăt, felului în care mă simt.”

Anca nu a fost întotdeauna suplă, încrezătoare și plină de viață. În perioada 2008-2011 s-a îngrășat 60 de kilograme, iar totul a pornit de la declic emoțional.

„Numele meu este Podaru Silviu Travis, am 35 de ani, vin din județul Mureș și în București mă ocup cu organizare evenimente. Îmi place și gătitul, îmi plac și mașinile, în timpul meu liber ador să ajung undeva pe pistă să îmi mai descarc nervii, stresul și să îmi mai dau frâut plăcerilor. ”

Dacă ar câștiga premiul, Silviu ar pleca cu familia într-o vacanță.

„Bună, mă numesc Stanciu Alina, am 20 de ani și sunt studentă. De loc sunt din Bacău, dar momentan locuiesc în București. Vreau să particip la „Gazda Perfectă” pentru că nu am mai trăit această experiență. Dacă voi câștiga, probabil voi merge într-o altă vacanță.”

Este pasionată de sporturi extreme, iar timpul liber și-l petrece cu prietenii.

„Numele meu este Ionel Trandafir, am 48 de ani, locuiesc în București și sunt specialist marketing. Printre pasiunile mele pot enuma cititul, it-ul, lucrul cu calculatorul, plimbările la munte și gătitul”

Cea mai mare realizare a lui Silviu este familia lui. S-a înscris la emisiunea „Gazda Perfectă” pentru a-și demonstra în ce măsura ar putea fi o gazdă perfectă pentru niște persoane pe care nu le-a cunoscut.

„Mă numesc Georgescu Ileana Gabriela, am 76 de ani sunt din Târgul Jiu și locuiesc în București de foarte mulți ani și acum sunt pensionară. M-am înscris la „Gazda Perfectă” pentru că am unele lucruri care îmi plac, eu gătesc ce îmi place, nu gătesc orice. Cred că voi fi o gazdă perfectă, mai ales că am o surpriză”

MENIUL ILENEI

APERITIV - Chifteluțe din piept de curcan

FEL PRINCIPAL - Salata de Boeuf

DESERT - Cremă de biscuiți cu cacao

Ileana s-a încadrat în suma de 500 de lei, dar și în intervalul de 30 de minute pentru cumpărături și este gata să pregătească masa pentru invitații ei.

