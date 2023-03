Hello Chef sezon 5, episodul 4 din 5 martie 2023. Roxana Blenche a gătit împreună cu Vio și Costel o rețetă de tartă cu mentă

În ediția de duminică, 5 martie 2023, Chef Roxana Blenche și Carmen Brumă i-au avut drept invitați pe Vio și Costel, doi dintre cei mai apreciați artiști de stand up comedy din România. Aceștia au învățat să pregătească o super rețetă de tartă cu mentă.

Roxana Blenche a gătit alături de Vio și Costel o rețetă de tartă cu mentă, în episodul 4 din sezonul 5 al emisiunii Hello Chef de la Antena 1, difuzat pe 5 marrie 2023

Vio și Costel au fost mai mult decât dornici să descopere secretele acestui desert și, ascultînd indicațiile primite de la Chef Roxana Blenche, aceștia au reușit să obțină ceva cu totuș și cu totul spectaculos.

Înainte însă de-a se apuca de treabă, cei din platou au aflat de la Carmen Brumă un detaliu surprinzător.

„Vă vine să credeți că această combinație e compusă din două ingrediente care s-au născut în Africa de Sud, ceea ce n-aș fi crezut. Ciocolata cu mentă a fost inventată prima oară în Africa de Sud prin 1960”, a fost dezvăluirea surprinzătoare făcută de aceasta, în episodul 4 din Hello Chef, sezonul 5, de la Antena 1.

Rețetă de tartă cu mentă – Ingrediente

Lapte condensat caramelizat

500 ml Frișcă lichidă

300 gr fulgi de ciocolată cu mentă

300 gr biscuițin populari

200 gr biscuiți cu cocos

Ciocolată cu mentă

125 gr căpșuni

300 ml lapte

Rețetă de tartă cu mentă – Mod de preparare

Frișca lichidă se bate extrem de bine, apoi se ia o tigaie, se pune pe foc, se pune laptele și apoi se adaugă aproximativ 15 grame de frunze de mentă. Când lapatele începe să fiarbă se adaugă lecitină, apoi se blendează totul până ce se obține un amestec omogen. Apoi, Vio și Costel au tras o pară în ciocolată și s-au apucat de asamblat desertul, folosind biscuiți așezați în straturi cu crema obținută și ornat totul cu fructe.

Detalii despre sezonul 5 Hello Chef

Din 12 februarie, în fiecare duminică, de la ora 14.00, Chef Roxana Blenche și Carmen Brumă, autoarea unora dintre cele mai de succes programe de slăbit, dau startul sezonului 5 Hello Chef, pornind într-o îndrăzneață călătorie culinară în jurul lumii.

Cele mai reprezentative preparate culinare din 16 noi colţuri ale lumii le vor fi prezentate telespectatorilor de Chef Roxana Blenche, Carmen Brumă şi invitaţii lor. Nu va lipsi nici surpriza sezonului – o nouă provocare culinară ce va condimenta fiecare episod cu scopul de a pune la încercare creativitatea Roxanei în bucătărie!

Şi în acest sezon, Carmen va fi ghidul care va dezvălui istoria preparatelor, le va oferi telespectatorilor informaţii nutritive şi va servi porţii duble de voie bună prin jocuri savuroase şi amuzante, inspirate din cultura locală.

Chef Roxana Blenche dezvăluie: “În cel mai nou sezon Hello Chef călătorim în alte 16 ţări, cu alte culturi, gusturi şi reţete diferite. A fost o adevărată provocare şi pentru mine, deoarece aceste ţări nu au tocmai o cultură gastronomică asemănătoare cu a noastră, însă eu ador provocările.

Totodată a fost un sezon foarte greu pentru mine, din motive de … burtică, a fost dificil să stau atât de mult în picioare, însă echipa a fost senzaţională de-a dreptul. Mi-au făcut toate poftele, au avut mare grijă de mine, aşa că iată-mă în ultima zi, pe cât de mult îmi doream o pauză, pe atât de rău îmi părea că se termină.

Următorul sezon nu o să mai fie cu burtică, o să fie… Hello bebelina 😊 Am avut invitaţi savuroşi, cu care am discutat câte în lună şi în stele, am râs, am cântat, pentru că dacă în primele sezoane îmi era ruşine şi să fredonez ceva, acum am cântat de n-am avut aer, pe româneşte".

Rând pe rând, alături de chef Roxana Blenche şi de Carmen Brumă vor veni şi vor împărtăşi din propriile lor experienţe culinare şi Andra şi Răzvan Gogan, Vlăduţa Lupău, TJ Miles, Lizi şi Cosmin Natanticu, Feli, Zarug, Tzancă Uraganu şi mulţi alţii.