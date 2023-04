Hello Chef sezon 5, episodul 8 din 2 aprilie 2023. Roxana Blenche, Rona Hartner și Johny Romano au preparat tartă cu nuci pecan

În noul episod de duminică, din data de 2 aprilie 2023, invitații speciali ai Roxanei Blenche au fost artiștii Rona Hartner și Johny Romano, care au ajutat-o pe aceasta sp prepare două rețete inedite. Una dintre rețetele pe care aceștia le-au gătit a fost „Coaste de porc în stil texan”, iar cealaltă a fost o tartă de nuci pecan.

Hello chef, 2 aprilie 2023. Roxana Blenche a fost ajutată de Rona Hartner și Johny Romano în bucătărie. Rețeta de coaste de porc în stil texan

Roxana Blenche a propus ca alături de Johny Romano și Rona Hartner să gătească o rețetă de coaste de porc în stil texan. Cei trei s-au descurcat de minune și preparatul a ieșit de senzație.

Iată ce ingrediente au avut nevoie aceștia:

Coaste de porc

ulei de floarea soarelui

boia dulce

boia iute

zahar brun

fulgi de chilli

soia

mustar

miere

ketchup

După ce coastele de porc au fost unse în marinara făcută de aceștia, s-a băgat la cuptor. După acest lucru, cei trei au făcut și plating.

Rețetă de tartă de nuci cu pecan la Hello Chef, 2 aprilie 2023

Roxana Blenche și invitații ei: Rona Hartner și Johny Romano au gătit o rețetă delicioasă de tartă cu nuci pecan. Iată ingredientele și procesul de preparare:

aluat de tartă

nuci pecan 100g

3 ouă

sirop de arțar 100 ml

zahăr brun 100g

melasă 50g

lapte 300 ml

frișcă 200 ml

fructe de pădure 100g

Roxana Blenche, Carmen Brumă, Johny Romano și Rona Hartner s-au delectat cu delicatesele preparate.

Detalii despre sezonul 5 Hello Chef

Din 12 februarie, în fiecare duminică, de la ora 14.00, Chef Roxana Blenche și Carmen Brumă, autoarea unora dintre cele mai de succes programe de slăbit, dau startul sezonului 5 Hello Chef, pornind într-o îndrăzneață călătorie culinară în jurul lumii.

Cele mai reprezentative preparate culinare din 16 noi colţuri ale lumii le vor fi prezentate telespectatorilor de Chef Roxana Blenche, Carmen Brumă şi invitaţii lor. Nu va lipsi nici surpriza sezonului – o nouă provocare culinară ce va condimenta fiecare episod cu scopul de a pune la încercare creativitatea Roxanei în bucătărie!

Şi în acest sezon, Carmen va fi ghidul care va dezvălui istoria preparatelor, le va oferi telespectatorilor informaţii nutritive şi va servi porţii duble de voie bună prin jocuri savuroase şi amuzante, inspirate din cultura locală.

Chef Roxana Blenche, dezvăluie: „În cel mai nou sezon Hello Chef călătorim în alte 16 ţări, cu alte culturi, gusturi şi reţete diferite. A fost o adevărată provocare şi pentru mine, deoarece aceste ţări nu au tocmai o cultură gastronomică asemănătoare cu a noastră, însă eu ador provocările.

Totodată a fost un sezon foarte greu pentru mine, din motive de … burtică, a fost dificil să stau atât de mult în picioare, însă echipa a fost senzaţională de-a dreptul. Mi-au făcut toate poftele, au avut mare grijă de mine, aşa că iată-mă în ultima zi, pe cât de mult îmi doream o pauză, pe atât de rău îmi părea că se termină.

Următorul sezon nu o să mai fie cu burtică, o să fie… Hello bebelina! Am avut invitaţi savuroşi, cu care am discutat câte în lună şi în stele, am râs, am cântat, pentru că dacă în primele sezoane îmi era ruşine şi să fredonez ceva, acum am cântat de n-am avut aer, pe româneşte".