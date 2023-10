Hello Chef sezon 6, 7 octombrie 2023. Roxana Blenche, Damian Drăghici și Andreea Antonescu au gătit tuslama și chec cu mălai

În a șasea ediție Hello Chef, Roxana Blenche și Damian Drăghici au avut-o ca invitată specială pe nimeni alta decât Andreea Antonescu, alături de care au pregătit tuslama și chec cu mălai. Hai să descoperi de ce ingrediente ai nevoie ca să le prepari și tu la tine acasă!

La invitația gazdelor emisiunii, Andreea Antonescu a pășit încrezătoare în bucătăria Hello Chef, dar cu dorința de învăța cât mai multe rețete noi. La „granița” dintre Maramureș și Moldova, vedeta noastră a fost invitată să „guste” dintr-un preparat cu iz muntenesc.

Așadar, la felul principal, cei trei au gătit tuslama. Iar, pentru desert, Roxana Blenche le-a propus gurmanzilor, dar și celor „fierți” pe preparate ca la mama acasă un chec simplu, dar de efect, făcut cu mălai.

Iar cântăreața noastră a fost tare încântată să audă că va prepara această rețetă la felul principal, căci se declară o împătimită a ciorbei de burtă. Iar pentru că își dorește să se pună la punct și cu gătitul, întrucât mare parte din viață și-a petrecut-o pe scenă, ce ocazie mai bună să învețe decât alături de un chef iscusit și un artist desăvârșit.

Ingrediente Tuslama

2 kg burtă de vită

3 kg picioare de vită

200 g unt

100 g făină

o căpățână de usturoi

100 ml oteț

2 cepe albe

2 morcovi

1 păstârnac

500 g iaurt gras

o pâine

Ingrediente chec cu mălai

300 g zahăr

250 g unt

4 ouă

500 g chefir

un plic bicarbonat

500 g mălai

250 g făină albă

500 g căpșuni

300 g caise

Pentru modul de preparare, vezi filmulețul de mai sus.

Iar pentru că orice sesiune de gătit merge mult mai bine cu povești și amintiri din copilărie alături, Andreea Antonescu a provocat-o pe Roxana Blenche să spună cum și când s-a „născut” pasiunea ei pentru gătit.

Gazda emisiunii a povestit o istorioară pe cinste: „Eu nu știam să fac nici măcar o porție de cartofi prăjiți. Și aveam vârsta de 17 ani și am zis să mă duc să-mi fac cartofi prăjiți, că văzusem eu cum face mami, că îi pune în apă... și am pus tigaia la încins și am luat castronul, cu tot cu apă și l-am pus frumos în uleiul încins. Era să dau foc la casă și la ce mai vrei tu... Pe vremea aia, tata încă mai trăia și mi-a zis: <<Roxana, fă-te orice în viață, numai nu bucătar!>>. Și după ce tata nu a mai fost, mama a trebuit să preia firma de Transporturi a familiei, așa că tot timpul zicea: <<Roxi, fă o ciorbă de fasole, fă te rog o supă de găină, fă te rog aia!>>. Și așa eram de frustrată și nervoasă că trebuie să gătesc și am zis: <<Gata, dacă tot mă pui să gătesc, măcar lasă-mă să fac ce vreau eu!>>. Și, pe vremea aia, mergeam la chioșcuri și-mi luat tot felul de reviste și uite așa am început să gătesc.”

Emisiunea Hello Chef revine cu sezonul 6. Tot ce trebuie să știi

Hello Chef revine la Antena 1 cu cel de-al şaselea sezon, Din România, cu drag, şi îi invită pe telespectatori într-o călătorie gastronomică plină de savoare, prin toate regiunile ţării. Damian Drăghici i se alătură Roxanei Blenche, într-un sezon dedicat tradiţiilor româneşti.

De la zama de șalate din maramureș, la storceagul dobrogean și la vărzari moldovenești, noul sezon va explora toate regiunile țării noastre în bucate din bătrâni, invitând telespectatorii să se reîndrăgostească de gustul de acasă și de bogăția bucătăriei lor tradiționale.

Condimentate în fiecare episod vor fi povești nostalgice din copilărie, conversații sincere despre obiceiuri și momente muzicale folclorice din partea lui Damian, dar și a invitaților speciali.

„Noul sezon mi se pare cel mai tare de până acum! Pentru că ne întoarcem acasă, să descoperim alături de telespectatorii noştri delicioasa bucătărie românească. Pentru că, fie vorba între noi, orice bucătărie ţi-ar plăcea în lumea asta, italienească, mediteraneană, portugheză, japoneză...tot mâncarea românească e pentru sufletul nostru. În acest sezon voi fi alături de Damiam Drăghici, un om extraordinar, cu care sunt efectiv pe aceeaşi lungime de undă. Am descoperit că avem şi pasiuni comune şi mă bucură enorm că a încercat toate reţetele mele şi chiar i-au plăcut. Şi de această dată ne vor trece pragul invitaţi senzaţionali, din toate regiunile, de la doamna Sofia Vicoveanca, până la Dorian Popa, cu care mă distrez de minune de fiecare dată când ne revedem. Şi, ce e important să reţină telespectatorii noştri, este că începând din acest sezon ne vedem sâmbăta, de la ora 14.00, la Antena 1!”, dezvăluie Roxana Blenche.

Noul sezon Hello Chef - Din România, cu drag va putea fi urmărit începând din 2 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 14.00, la Antena 1.