În a ediția cu numărul 15 Hello Chef, Roxana Blenche și Damian Drăghici l-au avut ca invitat special pe Antonio Pican, alături de care au pregătit ardei mănăstirești și Vargabeleș. Hai să descoperi de ce ingrediente ai nevoie ca să le prepari și tu la tine acasă!

Hello Chef sezon 6, 9 decembrie 2023. Roxana Blenche, Damian Drăghici și Antonio Pican au gătit ardei mănăstirești și Vargabeleș | Antena 1

Cu o prezentare pe măsură din partea gazdelor emisiunii, Antonio Pican a pășit sigur pe el în bucătăria Hello Chef, dar cu dorința de învăța cât mai multe rețete noi, care să îl ajute să își diversifice meniurile zilnice pentru sală. La „granița” dintre Banat și Crișana, vedeta noastră a fost invitată să „guste” din două preparate extrem de gustoase.

Așadar, la felul principal, cei trei au pregătit o rețetă de post: ardei mănăstirești. Iar, pentru desert, Roxana Blenche a propus Vargabeleș, o plăcintă din tăiței fierți, amestecați cu brânză de vaci, smântână, stafide și „alte nebunii”, băgată la cuptor.

Citește și: Hello Chef sezon 6, 25 noiembrie 2023. Roxana Blenche, Damian Drăghici, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au gătit tartă cu praz

Hello Chef sezonul 6, Roxana Blenche, Damian Drăghici și Antonio Pican au gătit ardei mănăstirești și Vargabeleș. De ce ingrediente au avut nevoie

Roxana Blenche și Damian Drăghici l-au avut ca invitat special în emisiunea Hello Chef din 9 decembrie 2023 pe Antonio Pican, alături de care au gătit ardei mănăstirești și Vargabeleș.

Cu toate că rețeta principală nu presupunea condimente picante, artistul a mărturisit că adoră mâncarea picantă. Ulterior, el a dezvăluit că a mers atât de departe cu această ”pasiune”, încât și-a tatuat un ardei roșu picant în zona abdomenului.

Ingrediente Ardei mănăstirești

8 ardei galbeni

200 g orez

ceapă verde

2 morcovi

2 roșii

200 ml suc de roșii

pătrunjel

boia dulce

smântână

300 g champignon

300 g pleurotus

Ingrediente Vargabeleș

400 g tăiței lați

5 ouă

100 g faină

200 g zahăr

500 g brânză de vaci

zahăr vanilat

100 g stafide

300 ml lapte

Pentru modul de preparare, vezi filmulețul de mai sus.

Printre discuțiile despre muzică și mâncare, Antonio Pican a dezvăluit cum face bani din Tik Tok, dar și alte secrete de culise.

„Sunt atâtea trenduri și trebuie să călărești trendul. Atâta timp cât faci toate nebuniile alea, toate dansurile, sigur o să iasă ceva. Cum să fie treaba cu live-ul? Faci un live, eu, de exemplu, cânt pe live-uri și oamenii dacă vor să te susțină, te susțin. Faza e că există și meciurile alea. Inițial, eu nu am fost de acord cu asta, dar a început să îmi placă. Se fac și bani, de ce să mint, mai ales că în România a evoluat foarte mult treaba asta și se bagă foarte mulți bani în TikTok, numai că dacă sunteți pe business și pe astea, vă ia TikTok 70%. (...) De exemplu, noi doi ne duelăm, eu cu comunitatea mea versus tu cu comunitatea ta, oamenii apasă pe ecran, dau tap și se pun puncte și, la final, cine are cele mai multe puncte câștigă.”, au fost o parte din explicațiile tânărului artist în ediția Hello Chef din 9 decembrie 2023

Citește și: Hello Chef sezon 6, 18 noiembrie 2023. Roxana Blenche, Damian Drăghici și Radu Țibulcă au pregătit vărzări moldovenești

Emisiunea Hello Chef revine cu sezonul 6. Tot ce trebuie să știi

Hello Chef revine la Antena 1 cu cel de-al şaselea sezon, Din România, cu drag, şi îi invită pe telespectatori într-o călătorie gastronomică plină de savoare, prin toate regiunile ţării. Damian Drăghici i se alătură Roxanei Blenche, într-un sezon dedicat tradiţiilor româneşti.

De la zama de șalate din maramureș, la storceagul dobrogean și la vărzari moldovenești, noul sezon va explora toate regiunile țării noastre în bucate din bătrâni, invitând telespectatorii să se reîndrăgostească de gustul de acasă și de bogăția bucătăriei lor tradiționale.

Condimentate în fiecare episod vor fi povești nostalgice din copilărie, conversații sincere despre obiceiuri și momente muzicale folclorice din partea lui Damian, dar și a invitaților speciali.

„Noul sezon mi se pare cel mai tare de până acum! Pentru că ne întoarcem acasă, să descoperim alături de telespectatorii noştri delicioasa bucătărie românească. Pentru că, fie vorba între noi, orice bucătărie ţi-ar plăcea în lumea asta, italienească, mediteraneană, portugheză, japoneză...tot mâncarea românească e pentru sufletul nostru. În acest sezon voi fi alături de Damiam Drăghici, un om extraordinar, cu care sunt efectiv pe aceeaşi lungime de undă. Am descoperit că avem şi pasiuni comune şi mă bucură enorm că a încercat toate reţetele mele şi chiar i-au plăcut. Şi de această dată ne vor trece pragul invitaţi senzaţionali, din toate regiunile, de la doamna Sofia Vicoveanca, până la Dorian Popa, cu care mă distrez de minune de fiecare dată când ne revedem. Şi, ce e important să reţină telespectatorii noştri, este că începând din acest sezon ne vedem sâmbăta, de la ora 14.00, la Antena 1!”, dezvăluie Roxana Blenche.

Noul sezon Hello Chef - Din România, cu drag va putea fi urmărit începând din 2 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 14.00, la Antena 1.