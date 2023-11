Hello Chef sezon 6, 18 noiembrie 2023. Roxana Blenche, Damian Drăghici și Radu Țibulcă au pregătit vărzări moldovenești

În episodul 12 din emisiunea Hello Chef sezonul 6, Roxana Blenche și Damian Drăghici au gătit alături de Radu Țibulcă o delicioasă rețetă de vărzări moldovenești. Descoperă cum se face acest preparat extrem de îndrăgit de români.

Radu Țibulcă a fost invitat la emisiunea Hello Chef din 18 noiembrie 2023 | Antena 1

În ediția 12 Hello Chef sezonul 6 din 18 noiembrie 2023, Roxana Blenche și Damian Drăghici l-au avut drept invitat pe Radu Țibulcă, alături de care au gătit o delicioasă rețetă de vărzări moldovenești.

Roxana Blenche, Damian Drăghici și Radu Țibulcă au gătit cea mai bună rețetă de vărzări moldovenești, în ediția 12 a emisiunii Hello Chef sezonul 6, de la Antena 1

În ediția a 12-a a emisiunii Hello Chef sezonul 6 de la Antena 1, Roxana Blenche și Damian Drăghici s-au bucurat să îl aibă în bucătărie pe Radu Țibulcă, pentru a pregăti cea mai bună rețetă de vărzări moldovenești.

Citește și: Hello Chef sezon 6, 11 noiembrie 2023. Roxana Blenche, Damian Drăghici și Cătălin Botezatu au pregătit Găluști cu prune

Invitatul a surprins atunci când a reușit să ghicească, în funcție de accent, de unde este Roxana Blenche. Mai mult decât atât, tânărul a povestit faptul că s-a născut în anul 1996 și că părinții au încercat să îi ofere o copilărie frumoasă, fără lipsuri.

„Nu eram un om foarte complicat, dar după ce am crescut am început să fac mofturi la mâncare, când deja mama nu mă mai băga cu capul în farfurie când nu mâncam”, a dezvăluit invitatul de la Hello Chef sezonul 6, ediția din 18 noiembrie 2023.

În timp ce stăteau de vorbă, cei trei s-au apucat de gătit rețeta de vărzări moldovenești.

Ingrediente - Rețetă de vărzări moldovenești

1 kg făină

500 gr drojdie proaspătă

100 ml ulei de floarea soarelui

2 ouă

100 ml lapte

O varză murată

Mod de preparare - Rețetă de vărzări moldovenești

Laptele se pune rapid pe foc, la fiert. Făina se toarnă într-o tavă, iar în mijlocul ei s-a făcut o adâncitură, unde se sparg ouăle. Tot în interior se toarnă laptele și se începe frământarea aluatului. Între timp, varza murată se taie fin.

Urmărește clipul video de mai sus din episodul 12 al emisiunii Hello Chef sezonul 6 ca să descoperi cum trebuie să prepari totul.

Despre Hello Chef sezonul 6. Tot ce trebuie să știi

Hello Chef revine la Antena 1 cu cel de-al şaselea sezon, Din România, cu drag, şi îi invită pe telespectatori într-o călătorie gastronomică plină de savoare, prin toate regiunile ţării. Damian Drăghici i se alătură Roxanei Blenche, într-un sezon dedicat tradiţiilor româneşti.

De la zama de șalate din maramureș, la storceagul dobrogean și la vărzari moldovenești, noul sezon va explora toate regiunile țării noastre în bucate din bătrâni, invitând telespectatorii să se reîndrăgostească de gustul de acasă și de bogăția bucătăriei lor tradiționale.

Condimentate în fiecare episod vor fi povești nostalgice din copilărie, conversații sincere despre obiceiuri și momente muzicale folclorice din partea lui Damian, dar și a invitaților speciali.

„Noul sezon mi se pare cel mai tare de până acum! Pentru că ne întoarcem acasă, să descoperim alături de telespectatorii noştri delicioasa bucătărie românească. Pentru că, fie vorba între noi, orice bucătărie ţi-ar plăcea în lumea asta, italienească, mediteraneană, portugheză, japoneză...tot mâncarea românească e pentru sufletul nostru. În acest sezon voi fi alături de Damiam Drăghici, un om extraordinar, cu care sunt efectiv pe aceeaşi lungime de undă. Am descoperit că avem şi pasiuni comune şi mă bucură enorm că a încercat toate reţetele mele şi chiar i-au plăcut. Şi de această dată ne vor trece pragul invitaţi senzaţionali, din toate regiunile, de la doamna Sofia Vicoveanca, până la Dorian Popa, cu care mă distrez de minune de fiecare dată când ne revedem. Şi, ce e important să reţină telespectatorii noştri, este că începând din acest sezon ne vedem sâmbăta, de la ora 14.00, la Antena 1!”, a dezvăluit Roxana Blenche.

Poți urmări episoadele integrale din Hello Chef pe AntenaPLAY.