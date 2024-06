Hello Chef sezon 7, 15 iunie 2024. Rețeta de pârjoale moldovenești „ca la mama acasă”, gătită de Roxana Blenche și chef Samuell

Chef Roxana Blenche și chef Samuel Le Torriellec s-au „luptat” până în ultimul moment pentru a câștiga provocarea dată de Codruța Filip în ultima ediție Hello Chef sezonul 7 din 15 iunie 2024.

Chef Roxana Blenche a gătit alături de chef Samuel Le Torriellec au preparat tradițional românesc, în ultima ediție Hello Chef sezonul 7 din 16 iunie 2024 | Antena 1

În ultima ediția Hello Chef sezonul 7 din 15 iunie 2024, chef Roxana Blenche și chef Samuel Le Torriellec au primit o nouă provocare culinară. Codruța Filip a fost cea care a ales preparatele și de asemenea, le-a degustat la final și a ales câștigătorul. Vedeta i-a provocat pe cei doi bucătari să pregătescă două dintre felurile ei preferate de mâncare: pârjoale moldovenești și orez negru cu fructe de mare. Cei doi chefi au plusat și fiecare a gătit și câte un desert cu care să o dea pe spate.

Chef Roxana Blenche a gătit alături de chef Samuel Le Torriellec au preparat tradițional românesc, în ultima ediție Hello Chef sezonul 7 din 15 iunie 2024

Chef Roxana Blenche și chef Samuel Le Torriellec au primit o provocare inedită de la Codruța Filip în ultima ediție Hello Chef sezonul 7 din 15 iunie 2024. Aceștia au avut de preparat atât o rețetă tradițională, ce îi amintește invitatei de copilărie, dar și un preparat mediteranean care se numără printre preferatele ei.

Chef Roxana Blenche a dat tot ce a avut mai bun pentru a pregăti rețeta de pârjoale moldovenești care să o transporte pe invitată înapoi în timp și care să îi aducă ei ultimul câștig din sezon.

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente - Rețetă de pârjoale moldovenești

500 g carne tocată de porc

2 ouă

2 cartofi

o ceapă

o căpățână de usturoi

un morcov

100ml lapte

5 felii de pâine

o legătură de mărar

o legătură de pătrunjel

150g pesmet

Mod de preparare - Rețetă de pârjoale moldovenești

La început, pentru rețeta de pârjoale moldovenești, chef Roxana Blennche a amestecat carnea tocată cu un ou peste care a ras morcovul și cartoful. Ulterior a adăugat în compoziție usturiul și ceapa. Bucătarul a ținut să specifice și care este diferența între chiftele și pârjoale. Astfel, la aceastea din urmă se folosesc și cartofi și morcovi.

Pentru un adevărat gust de pârjoale moldovenești „ca la mama acasă”, compoziția se amesteca cu laptele și miezul de pâine înmuiat. Peste amestecul obținut se adăugă verdeața și chifteluțele sunt date prin pesmet.

Se condimentează cu sare și piper după gust, apoi se pun la prăjit în baie de ulei.

Tot ce trebuie să știi despre Hello Chef, sezonul 7

Hello Chef a revenit cu un nou sezon savuros, ce îmbină preparatele tradiționale cu gastronomia internațională și poate fi urmărit în fiecare sâmbătă, de la ora 14.30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY. La rândul său, Chef Samuel Le Torriellec a declarat: ,,Pentru mine, Hello Chef este o experiență grozavă. Este genul de emisiune în cadrul căreia poți învăța multe lucruri din domeniul gastronomic. Ceea ce îmi place cel mai mult sunt implicarea și conexiunea pe care le am cu Roxana, iar relația noastră de prietenie face ca lucrurile să meargă foarte bine”.Chef Roxana Blenche și Chef Samuel Le Torriellec îi vor purta pe telespectatori într-o adevărată aventură culinară, din care nu vor lipsi provocările și nici diversitatea culturilor.

În fiecare ediţie a sezonului şapte Hello Chef un invitat-surpriză îi va provoca pe cei doi chefi la o adevărată întrecere a gusturilor, îmbinând armonios bucătăria românească şi influenţele internaţionale.

Duelul va fi între gustul local şi cel internaţional, iar preparatul decis prin tragere la sorţi va fi jurizat chiar de invitatul misterios. Mai mult, pentru a întregi experienţa, cei doi chefi îi vor pregăti invitatului un meniu complet, pentru ca la final acesta să aleagă două preparate preferate.

„Noul sezon Hello Chef este cel mai tare sezon de până acum. Sunt în bucătărie cu Chef Samuel Le Torriellec - ce poate fi mai tare decât o combinație între o maramureșeancă și un francez? Va fi un sezon dinamic, amuzant, în care vom prepara multe rețete faine. Samuel este un om foarte fain, plin de energie, extrem de implicat și de muncitor și îl consider un bucătar și un prieten desăvârșit!”, a dezvăluit Roxana Blenche.