Hello Chef sezon 7, 8 iunie 2024. Roxana Blenche și Chef Samuel au gătit tocinei bucovineni și clătite cu mascarpone și fructe

Chef Roxana Blenche și chef Samuel Le Torriellec au pregătit o rețetă de tocinei bucovineni și o rețetă de clătite cu mascarpone și fructe, în ediția 15 din sezonul 7 Hello Chef, de pe 8 iunie 2024.

Episodul 15 al sezonului 7 Hello Chef, din 8 iunie 2024 a adus o provocare delicioasă. Roxana Blenche, alături de chef Samuel Le Torriellec, au primit de la Alex Zlăvog misiunea de-a găti două dintre rețetele sale preferate: tocinei bucovineni și iskender kebab. În plus, cei doi bucătari au pregătit și o rețetă de Tournedos Rossini și una de clătite cu mascarpone și fructe.

Roxana Blenche și chef Samuel Le Torriellec au gătit o rețetă de tocinei bucovineni și o rețetă de clătite cu mascarpone și fructe, la Hello Chef sezonul 7, ediția 15 din 8 iunie 2024

Chef Roxana Blenche și chef Samuel Le Torriellec au primit o sarcină interesantă de la Alex Zlăvog în ediția 15 din sezonul 7 Hello Chef, de pe 8 iunie 2024. Aceștia au avut misiunea de-a găti două dintre rețetele sale preferate: tocinei bucovineni și iskender kebab.

În plus, cei doi bucătari au pregătit și o rețetă de Tournedos Rossini și una de clătite cu mascarpone și fructe.

Iată mai jos care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru cele două rețete delicioase de la Hello Chef sezonul 7.

Ingrediente - Rețetă de tocinei bucovineni

250 gr de cartofi

100 gr brânză de oaie

Ulei de floarea soarelui

Pătrunjel

50 gr smântână

o ceapă verde

10 gr unt semisărat

Mod de preparare - Rețetă de tocinei bucovineni

Cartofii se curăță și se dau pe răzătoarea mică, apoi se scurg de apă, iar ceapa și pătrunjelul se toacă mărunt și se amestecă împreună cu cartofii rași și brânza, dar și cu untul topit (puteți folosi ulei). Se poate adăuga puțină făină pentru a lega compoziția mai bine. Se modelează chiftelele și se prăjesc în ulei, până ce obținem niște tocinei bucovineni rumeni. Se servește cu smântână.

Tot în ediția 15 a emisiunii Hello Chef sezonul 7, Roxana Blenche și Chef Samuel Le Torriellec au gătit o rețetă de clătite cu mascarpone și fructe.

Ingrediente - Rețetă de clătite cu mascarpone și fructe

2 ouă

300 ml lapte

200 gr făină

300 gr mascarpone

200 ml frișcă lichidă

300 gr zahăr

200 gr unt

200 gr căpșuni

Mentă

2 banane

Un kiwi

50 gr afine

20 gr zmeură

Mod de preparare - Rețetă de clătite cu mascarpone și fructe

Ouăle se bat bine de tot într-un castron, se adaugă laptele și un praf de sare și se amestecă bine. Se adaugă făina cernută și se omogenizează. Se pune tigaia la încins, se adaugă puțin ulei de floarea soarelui și se toarnă un polonic de compoziție pentru clătite.

Frișca lichidă se mixează și se adaugă mascarpone, apoi se poate pune zahărul (poate fi topit înainte, pentru o mai bună omogenizare). Treptat se adaugă și frișca lichidă.

Zahărul se pune într-o tigaie, se pune puțină apă și se dă la foc. Se adaugă smântâna lichidă (sau frișca) după ce a fost amestecată și untul.

Se montează astfel: o clătită se unge cu cremă de mascarpone, se împăturește și se adaugă fructele tătaie în forma dorită. Se poate face un sos de caramel, ce poate fi turnat deasupra. Acesta se face din unt, zahăr și smântână dulce sau pentru frișcă.

Tot ce trebuie să știi despre Hello Chef, sezonul 7

Hello Chef a revenit cu un nou sezon savuros, ce îmbină preparatele tradiționale cu gastronomia internațională și poate fi urmărit în fiecare sâmbătă, de la ora 14.30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY. La rândul său, Chef Samuel Le Torriellec a declarat: „Pentru mine, Hello Chef este o experiență grozavă. Este genul de emisiune în cadrul căreia poți învăța multe lucruri din domeniul gastronomic. Ceea ce îmi place cel mai mult sunt implicarea și conexiunea pe care le am cu Roxana, iar relația noastră de prietenie face ca lucrurile să meargă foarte bine”. Chef Roxana Blenche și Chef Samuel Le Torriellec îi vor purta pe telespectatori într-o adevărată aventură culinară, din care nu vor lipsi provocările și nici diversitatea culturilor.

În fiecare ediţie a sezonului şapte Hello Chef un invitat-surpriză îi va provoca pe cei doi chefi la o adevărată întrecere a gusturilor, îmbinând armonios bucătăria românească şi influenţele internaţionale.

Duelul va fi între gustul local şi cel internaţional, iar preparatul decis prin tragere la sorţi va fi jurizat chiar de invitatul misterios. Mai mult, pentru a întregi experienţa, cei doi chefi îi vor pregăti invitatului un meniu complet, pentru ca la final acesta să aleagă două preparate preferate.

„Noul sezon Hello Chef este cel mai tare sezon de până acum. Sunt în bucătărie cu Chef Samuel Le Torriellec - ce poate fi mai tare decât o combinație între o maramureșeancă și un francez? Va fi un sezon dinamic, amuzant, în care vom prepara multe rețete faine. Samuel este un om foarte fain, plin de energie, extrem de implicat și de muncitor și îl consider un bucătar și un prieten desăvârșit!”, a dezvăluit Roxana Blenche.