Nadd Hu, rupe tăcerea despre relația cu Mario Fresh: „Trebuie să vă fac o mărturisire”. Prima reacție a artistului

Naddu Hu a vorbit pentru prima dată după ce s-a scris că formează un cuplu cu Mario Fresh. Tânăra a recunoscut că este într-o relație, dar cu altcineva. Care a fost prima reacție a artistului

După o perioadă în care s-a zvonit că Mario Fresh și Nadd Hu ar fi într-o relație, tânăra a rupt tăcerea. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite, sezonul 12 a spus adevăruld despre relația dintre ei prin intermediul unui videoclip postat pe contul ei de TikTok.

Nadd Hu neagă că are o relația cu Mario Fresh. Cine este, de fapt, iubitul tinerei

După despărțirea complet neașteptată dintre Mario Fresh și Alexia Eram, au apărut informații conform cărora artistul ar fi găsit alinare în brațele lui Nadd Hu. Publicațiile mondene au vuit la acel moment, mai ales că cele două fete erau destul de apropiate.

De atunci, cei doi au fost surprinși în mai multe rânduri în aceleași locuri și cel mai recent, au fost împreună într-o vacanță în Bali. Cu toate acestea, însă Mario Fresh și Nadd Hu nu formează un cuplu.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cât trebuie să scoți din buzunar pentru a petrece o vacanță de vis în resortul din Bali ales de Mario Fresh. Nu mulți își permit

Mai mult decât atât, fata a dezvăluit că se iubește cu cel mai bun prieten al lui Mario, Dj Deny. Aceasta fiind și motivul pentru care au apărut adesea în același grup. Nadd Hu a ales să dea vestea prin intermediul unul clip postat pe Tik Tok.

„Trebuie să vă fac o mărturisire. Nu sunt și nici n-am fost vreodată cu Mario Fresh. De fapt, sunt îndrăgostită și mă întâlnesc cu cel mai bun prieten al lui”, a scris Nadd Hu, într-o postare în mediul online.

Cum era de așteptat, reacțiile internauților nu au întârziat să apară. „Nu se aștepta nimeni la asta”, a scris cineva. „Puteam să jur că ești cu Dj Deny”, a mai adăugat alt internat.

Chiar și Mario Fresh a adăugat un comentariu la postarea vedetei. „Dacă nici mama nu m-a crezut”, a scris acesta.

„Deci eu, dacă vreau să mă ascund, când ies din bloc o iau prin spate, când vreau la o cafea, nu merg în Primăverii, cu siguranță. Când vreau la un restautant, cu siguranță, nu pe acolo pe unde m-ați prins voi, că știu că sunteți pe acolo. Așa este normal, să frecventăm locuri în care suntem obișnuiți, dar fake news-uri tot vor exista. Chiar am râs de data asta, ne-am pus așa un pic în cap să vă arătăm cam cât este de ușor să poată lua amploare un fake news și până unde poate merge. Am fost peste tot, efectiv. Și voi ar trebui să nu credeți tot”, a mai precizat ulterior, Maria Fresh, într-o serie de Insta Story-uri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cine este Nadd Hu, fostă concurentă de la Chefi la cuțite, sezonul 12

Nadia, cunoscută pe numele de Nadd Hu, are 26 de ani și s-a născut în București. Tânăra este jumătate română și jumătate chinezoaică. În ceea ce privește studiile sale, Nadd Hu este absolventă a Universității de Arte din București. De la o vârstă fragedă, tânăra a fost atrasă de domeniul artistic, luând lecții de canto și pian la Liceul de Muzică Dinu Lipatti, conform sursei citate mai sus.

În preselecțiile Chefi la cuție Nadd Hu a primit 2 cuțite și și-a spus povestea de viață.

„M-am născut în București și sunt jumătate chinezoaică.Mama e româncă, tata e chinez. Am crescut aici și știu limba chineză, însă nu știu să scriu.'.

Citește și: Cum arăta Nadd Hu de la Chefi la cuțite în 2019, atunci când avea păr brunet și lung. Imaginile la care fanii au reacționat rapid

Concurenta a mărturisit că visa să devină cântăreață și actriță și a luat cursuri de canto, însă visul nu s-a concretizat pentru că și-a dat seama că nu are astfel de înclinații.

„Era o nebunie mare când eram mică.I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an de zile canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut- și pe asta. Mi-am deschis o florărie în februarie. În continuare activez și în online, doar că acum vreau să mai schimb puțin.Eu când sunt la florărie am două straturi de pantaloni pe mine că mi-e frig, este îngrozitor de frig. Iubesc florile”, a povestit Nadd Hu.

După bootcamp, tânăra cu origini asiatice a ajuns în echia Saint Tropez.