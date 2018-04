Diseară, de la ora 20.00, la “Ie, Românie”! Ozana Barabancea scrie și recită poezii patriotice

Diseară, de la ora 20.00, la “Ie, Românie”, Ozana Barabancea îi va uimi pe cei trei jurați ai show-ului, Andreea Bălan, Nicolai Tand și Cosmin Seleși, cu un nou talent. Acela de a scrie versuri.

Artista va recita în emisiune o poezie patriotică scrisă de ea, acum doi ani de zile, în masivul Ceahlău. Ozana va recita propria poezie împreună cu una dintre frumoasele tinere moldovence pe care le-a descoperit în căutările ei din județul Botoșani.

“Această poezie, „Pământul strămoșesc”, am scris-o acum doi ani, când am fost pe Ceahlău. Pentru că eram foarte grasă și nu am putut urca mai departe la Pietrele Doamnei cu grupul cu care eram, am rămas pe iarbă, unde am și adormit, la un moment dat. Acolo am făcut această poezie. Este o poezie patriotică pe care am scris-o într-un anumit moment al vieții mele”, spune Ozana.

Ozana Barabancea și Gelu Voicu au misiunea ca în această ediție “Ie, Românie” să descopere alături de Mircea Radu, prezentatorul show-ului, cele mai frumoase fete și cei mai talentați localnici din Moldova. Ulterior, vor trebui să-i convingă pe aceștia să vină la preselecții. În finala show-ului, care va avea loc tot în ediția de mâine seară, cele șase finaliste vor fi jurizate de Andreea Bălan, Nicolai Tand și Cosmin Seleși, veniți special de la București. În urma mai multor probe pe care acestea vor trebui să le susțină pe scena căminului cultural din Vorona, juriul va alege câștigătoarea “Ie, Românie” – Moldova.

Cine va fi cea mai frumoasă moldoveancă, telespectatorii Antenei 1 vor afla diseară, de la ora 20.00, într-o nouă ediție “Ie, Românie”, prezentată de Mircea Radu.

Emisiunea ,,IE, Românie” este un format care presupune explorarea celor mai frumoase zone, ale regiunilor istorice cu scopul de a descoperi oameni care să poată reprezenta cu mândrie țara. Fiecare dintre ediții, ce va fi prezentată în două episoade pe săptămână, va avea doi invitați speciali- două vedete ce vor bate colțurile României la pas, în căutarea de fete frumoase și oameni talentați. După etapa de preselecții și cea a probelor practice, concurenții aleși vor fi nevoiți să demonstreze că pot menține tradiția vie, indiferent de tipul talentului lor, într-o gală regională. Câștigătorii vor fi desemnați de juriul show-ului, care va decide care dintre prestațiile concurenților merită să fie premiate. Ulterior, în ultima săptămână a reality show-ului, capitala va găzdui finala națională, unde același juriu va alege cea mai mândră dintre cele nouă fete descoperite de vedetele participante, în regiunile istorice ale României. ,,IE, Românie” va începe din această primăvară pe Antena 1.