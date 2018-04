Ozana Barabancea, surpriză emoționantă pentru jurați: "Este o poezie pe care am scris-o într-un anumit moment al vieții mele”

Ozana Barabancea i-a uimit pe cei trei jurați ai show-ului, Andreea Bălan, Nicolai Tand și Cosmin Seleși, cu un nou talent. Acela de a scrie versuri.

Artista a recitat, alături de mândruța aleasă, o poezie patriotică scrisă de ea, acum doi ani de zile, în masivul Ceahlău. Ozana va recita propria poezie

“Această poezie, „Pământul strămoșesc”, am scris-o acum doi ani, când am fost pe Ceahlău. Pentru că eram foarte grasă și nu am putut urca mai departe la Pietrele Doamnei cu grupul cu care eram, am rămas pe iarbă, unde am și adormit, la un moment dat. Acolo am făcut această poezie. Este o poezie patriotică pe care am scris-o într-un anumit moment al vieții mele”, spune Ozana.

Emisiunea ,,IE, Românie” este un format care presupune explorarea celor mai frumoase zone, ale regiunilor istorice cu scopul de a descoperi oameni care să poată reprezenta cu mândrie țara. Fiecare dintre ediții, ce va fi prezentată în două episoade pe săptămână, va avea doi invitați speciali- două vedete ce vor bate colțurile României la pas, în căutarea de fete frumoase și oameni talentați. După etapa de preselecții și cea a probelor practice, concurenții aleși vor fi nevoiți să demonstreze că pot menține tradiția vie, indiferent de tipul talentului lor, într-o gală regională. Câștigătorii vor fi desemnați de juriul show-ului, care va decide care dintre prestațiile concurenților merită să fie premiate. Ulterior, în ultima săptămână a reality show-ului, capitala va găzdui finala națională, unde același juriu va alege cea mai mândră dintre cele nouă fete descoperite de vedetele participante, în regiunile istorice ale României. ,,IE, Românie” va începe din această primăvară pe Antena 1.